صفارات الانذار تدوي في إسرائيل .. ما الأمر؟

دوت صفارات الانذار، مساء اليوم، في مستوطنات إسرائيل المحاذية لقطاع غزة.

وبحسب مصادر عبرية فان صفارات الانذار دوت في مستوطنة ناحل عوز شرق غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “التفاصيل قيد التحقيق”.



وأفاد المراسل لصحيفة معاريف العبرية متان تسوري بأن سكان ناحال عوز لم يسمعوا أي انفجار رغم انطلاق صفارات الإنذار.

وذكرت قناة كان العبرية أنه “لم يتم تفعيل القبة الحديدية في غلاف غزة، في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل”.

وزعم المراسل العسكري لصحيفة مكور ريشون نوعم أمير بسقوط صاروخ أطلق من غزة في منطقة مفتوحة.



وأكدت اذاعة جيش الاحتلال أن صاروخ واحد أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة داخل مستوطنات الغلاف، ولم تجر أي محاولة اعتراض له من القبة الحديدية.