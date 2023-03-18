مسلسلات رمضان 2023.. يسرا تبحث عن ميراث زوجها في 1000 حمدالله على السلامة

مسلسلات رمضان 2023 هذا العام مليئة بالمفاجآت وعلى الرغم من حرص الفنانة يسرا كل عام على تقديم مسلسل مليىء بالأحداث الدرامية، إلا أنها قررت فى رمضان 2023 أن تخوض تجربة كوميدية جديدة من خلال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة.





يسرا وبداية تصوير 1000 حمدالله على السلامة

وبدأت الفنانة يسرا فى تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد 1000 حمدالله على السلامة شهر ديسمبر الماضي بالعديد من المشاهد الخاريجية ثم أنتقلت بعدها لتصوير باقى مشاهد المسلسل ما بين استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامية وعدد من استديوهات التصوير منطقة أبو رواش والمنصورية.







تغيير اسم المسلسل بسبب مسلسل قديم لحسن حسني وهالة فاخر

وبدأت يسرا تصوير مسلسلها الجديد وكان يحمل اسم حمدالله على السلامة، وبعدها قامت بتغيير اسم المسلسل بعد اكتشافها وجود مسلسل بنفس الأسم كان قد قدمه الفنان حسن حسني وهالة فاخر عام 2007، ليصبح 1000 حمدالله على السلامة.

1000 حمدالله على السلامة





نيللى كريم وعلاقتها بالمسلسل



وأعربت الفنانة الكبيرة يسرا أنها تربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة نيللى كريم، متمنية نجاحها من خلال مسلسل عملة نادرة التى تقدمه فى رمضان هذا العام.



وأضافت يسرا خلال لقائها فى برنامج The Insider بالعربي أن نيللى كريم هي من اختارت اسم مسلسلها الجديد فى إحدى الجلسات بينهما وبعد معرفتها للقصة قامت باقتراح هذا الأسم وبالفعل تم الاستقرار عليه.





قصة المسلسل

وتدور قصة المسلسل حول سيدة مقيمة فى كندا وتعمل دكتورة إعلام منذ سنوات طويلة ، إلى أن يتوفي زوجها فى مصروتضطر إلى العودة لتنفيذ وصية جوزها من أجل حصولها على الميراث، وتتعرض خلال تنفيذ هذه الوصية إلى كثير من المواقف الكوميدية التى تجمعها بشيماء سيف ومحمد ثروت، بالإضافة إلى النجوم الشباب مايان السيد ومطرب المهرجانات عنبة.



1000 حمدالله على السلامة

نيولوك يسرا فى المسلسل



وفاجأت يسرا جمهورها فور طرح البوسترات الرسمية للمسلسل بالظهور بلوك جديد ومختلف تماما، يتناسب مع شخصية الدكتورة التى تجسدها ضمن أحداث المسلسل، حيث ظهرت بتسريحة شعر جديدة مع ارتداء نظارة مما تسبب فى تغيير كبير في ملامحها.



محمد ذو الفقار يتحدث عن مسلسله 1000 حمدالله ع السلامة

وعبر الكاتب محمد ذو الفقارعن سعادته الكبيرة لمشاركة الفنانة يسرا في عمله " 1000 حمد الله على السلامة الذي سيعرض في موسم رمضان 2023 " قائلاً : محدش كان هيقدر يعمل بطولة مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة غير يسرا.

1000 حمدالله على السلامة

تابع خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة:ON "هنتصدم وهنضحك من مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة.

1000 حمدالله على السلامة

أبطال مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة





مسلسل1000 حمدالله ع السلامة تدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الدراما وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة يسرا و شيماء سيف ومحمد ثروت ومايان السيد وآدم الشرقاوي والمطرب عنبه واوتاكا والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل.

1000 حمدالله على السلامة

قنوات عرض مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة

وتعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل 1000 حمدالله ع السلامة، حتى الآن مع 3 قنوات لعرض المسلسل عليهم خلال موسم رمضان القادم الأولى قناة cbc والثانية قناة الحياة والثالثة قناة on دراما.