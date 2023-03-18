عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2023.. يسرا تبحث عن ميراث زوجها في 1000 حمدالله على السلامة

1000 حمدالله ع السلامة
1000 حمدالله ع السلامة

مسلسلات رمضان 2023 هذا العام مليئة بالمفاجآت وعلى الرغم من حرص الفنانة يسرا كل عام على تقديم مسلسل مليىء بالأحداث الدرامية، إلا أنها قررت فى رمضان 2023 أن تخوض تجربة كوميدية جديدة من خلال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة.

 

يسرا وبداية تصوير 1000 حمدالله على السلامة

 

وبدأت الفنانة يسرا فى تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد 1000 حمدالله على السلامة شهر ديسمبر الماضي  بالعديد من المشاهد الخاريجية ثم أنتقلت بعدها لتصوير باقى مشاهد المسلسل ما بين استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامية وعدد من استديوهات التصوير منطقة أبو رواش والمنصورية.
 


 

تغيير اسم المسلسل بسبب مسلسل قديم لحسن حسني وهالة فاخر

وبدأت يسرا تصوير مسلسلها الجديد وكان يحمل اسم حمدالله على السلامة، وبعدها قامت بتغيير اسم المسلسل بعد اكتشافها وجود مسلسل بنفس الأسم كان قد قدمه الفنان حسن حسني وهالة فاخر عام 2007، ليصبح 1000 حمدالله على السلامة.

1000 حمدالله على السلامة



نيللى كريم وعلاقتها بالمسلسل


وأعربت الفنانة الكبيرة يسرا أنها تربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة نيللى كريم، متمنية نجاحها من خلال مسلسل عملة نادرة التى تقدمه فى رمضان هذا العام.

وأضافت يسرا خلال لقائها فى برنامج The Insider بالعربي  أن نيللى كريم هي من اختارت اسم مسلسلها الجديد فى إحدى الجلسات بينهما وبعد معرفتها للقصة قامت باقتراح هذا الأسم وبالفعل تم الاستقرار عليه.

 

قصة المسلسل

وتدور قصة المسلسل حول سيدة مقيمة فى كندا وتعمل دكتورة إعلام منذ سنوات طويلة ، إلى أن يتوفي زوجها فى مصروتضطر إلى العودة لتنفيذ وصية جوزها من أجل حصولها على الميراث، وتتعرض خلال تنفيذ هذه الوصية إلى كثير من المواقف الكوميدية التى تجمعها بشيماء سيف ومحمد ثروت، بالإضافة إلى النجوم الشباب مايان السيد ومطرب المهرجانات عنبة.
 

1000 حمدالله على السلامة

نيولوك يسرا فى المسلسل


وفاجأت يسرا جمهورها فور طرح البوسترات الرسمية للمسلسل بالظهور بلوك جديد ومختلف تماما، يتناسب مع شخصية الدكتورة التى تجسدها ضمن أحداث المسلسل، حيث ظهرت بتسريحة شعر جديدة مع ارتداء نظارة مما تسبب فى تغيير كبير في ملامحها.
 

 محمد ذو الفقار يتحدث عن مسلسله 1000 حمدالله ع السلامة

وعبر الكاتب محمد ذو الفقارعن سعادته الكبيرة لمشاركة الفنانة  يسرا  في عمله " 1000  حمد الله على السلامة الذي سيعرض في  موسم رمضان 2023 "   قائلاً : محدش كان هيقدر يعمل بطولة مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة غير يسرا.

1000 حمدالله على السلامة

تابع خلال مداخلة  عبر  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة:ON "هنتصدم وهنضحك من مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة. 

1000 حمدالله على السلامة

أبطال مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة



مسلسل1000 حمدالله ع السلامة تدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الدراما وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة يسرا و شيماء سيف ومحمد ثروت ومايان السيد وآدم الشرقاوي والمطرب عنبه واوتاكا والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل.

1000 حمدالله على السلامة

 

قنوات عرض مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة

وتعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل 1000 حمدالله ع السلامة، حتى الآن مع 3 قنوات لعرض المسلسل عليهم خلال موسم رمضان القادم الأولى قناة cbc والثانية قناة الحياة والثالثة قناة on دراما.

مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة 1000 حمدالله ع السلامة حمدالله ع السلامة يسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على تعادل الهلال مع صن داونز

بعد طلاقها .. ياسمين رئيس تعيش قصة حب جديدة مع رجل أعمال .. خاص

دوري أبطال أفريقيا.. تحرك عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

بنك ناصر يطرح شهادات جديدة بعائد 22% .. تفاصيل

مقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو .. طلاق فنانة شهيرة بعد زواج قصير

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر الصوم الثلاثاء المقبل .. اللهم بلغنا رمضان

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الهلال وصن داونز

انتقادات لـ ويجز بعد ظهوره ببليزر حريمي في حفل أنغام

موضوعات متعلقة

نفسي أعمل ألبوم.. نيفين رجب تكشف عن أمنيتها بعد نجاح أغنية "حالًه"

أنا كبيرها.. محمد رمضان يطرح الأغنية الدعائية الثانية لمسلسل جعفر العمدة

نيفين رجب: بدأت الغناء قبل أختي غادة

فنانون رحلوا عن عالمنا.. نجوم في دراما رمضان 2023

نشرة الفن.. وفاة زوجة الفنان مجدي فكري والدفنة في المنصورة.. جلسة تصوير لريهام سعيد وريم البارودي احتفالا بالصلح

وفاة زوجة الفنان مجدي فكري والدفن في المنصورة

أهلا رمضان أغنية جديدة لـ عمر كمال وسيف مجدي بمناسبة الشهر الكريم

محمد رمضان حب حياتي.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل شخصيتها فى جعفر العمدة

ترشيحاتنا

ياسمين عز : السؤال دا لجوزِك غلط في رمضان | فيديو

أرخص سيارة سيدان "زيرو" وسعرها في مصر .. صور

أخطر تحد لسلطة ماكرون .. المظاهرات والإضرابات تجتاح فرنسا

أحمد موسى عن زيارة وزير خارجية تركيا لمصر : خارطة طريق بين البلدين

أكاديمي سابق بجامعة الأزهر : الصيام لو هيأخر شفاءك مش مفروض عليك

عوض تاج الدين يكشف معلومات مفاجئة وجديدة عن فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تخزين البسلة بخطوات سهلة وبسيطة

انتقادات لـ ويجز بعد ظهوره ببليزر حريمي في حفل أنغام

أطعمة يجب تناولها عند الإصابة بعدوى المسالك البولية

مع قرب حلول رمضان.. بريطانيا تصدر سبائك ذهبية بـ«صورة الكعبة»| ما قصتها؟

فيديو

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

184 مليون جنيه.. إكرامي يكشف مهر ابنته حبيبة زوجة رمضان صبحي

تراجعت 20 جنيها.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن بعد استيراد لحوم تشاد.. فيديو

بسبب القبلات.. درة زروق تتعرض لـ موقف محرج على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ