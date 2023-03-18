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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق صاروخ على تل أبيب.. وحشود بالآلاف ضد نتنياهو|ماذا يحدث في إسرائيل؟

إطلاق صاروخ على تل
إطلاق صاروخ على تل أبيب.. وحشود بالآلاف ضد نتنياهو

أعلن جيش الاحتلال، مساء السبت، سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، في منطقة مفتوحة بـ "غلاف غزة" (تجمع يضم عددًا من المستوطنات).

وقالت مصادر عبرية، إن صاروخا سقط في منطقة مفتوحة في "غلاف غزة"، دون أن يتسبب بإصابات أو أضرار مادية.

وذكرت أن "القبة الحديدية" لم تعمل على اعتراض الصارخ.

وكانت صافرات الإنذار قد دوّت في مستوطنات "غلاف غزة" قبل قليل من الإعلان عن سقوط الصاروخ.

فيما تجددت، مساء اليوم، المظاهرات الحاشدة بعدة مناطق في إسرائيل، ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

وبدأ الآلاف من المتظاهرين يتوافدون إلى أمام مباني الحكومة في شارع "كابلان"، وساحة "هابيما" في تل أبيب.

وصعد منظمو الاحتجاجات خطواتهم الاحتجاجية، وذلك بعد رفض حكومة نتنياهو مقترح التسوية الذي قدمه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وإصرار الحكومة على مواصلة التشريعات لتقويض المحكمة العليا وإضعاف القضاء.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو يرفض مقترح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لإيجاد حل وسطفي موضوع الإصلاحات، بينما توافقه أحزاب اليسار.

جدير بالذكر أن العديد من الدول أبدت قلقها من الإصلاحات القانونية بإسرائيل، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

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