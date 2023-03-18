يهدد أمن إسرائيل القومي .. مئات الضباط السابقين يوجهون اتهاما لحكومة نتنياهو

وقع أكثر من 250 من كبار الضباط السابقين، على عريضة انتقدوا فيها حكومة اسرائيل الحالية، واتهموها بتعريض الأمن القومي للكيان للخطر، بحسب ما أفادت القناة الـ12، مساء السبت.

ووفقًا للقناة، فإن من بين الموقعين على العريضة، العشرات من ضباط الجيش، و”الشاباك”، و”الموساد”، المتقاعدين، بينهم رئيس الشاباك السابق “عماي أيلون”، ورئيس الموساد السابق “داني يتوم”.

وبحسب القناة العبرية، قال الموقعون على العريضة: “إن الحكومة الحالية ومن يترأسها، يشرعون قوانين جديدة تعرض كل من عمل في مجال الأمن سابقًا وحاليًا للمحاكمات الدولية.

وأشارت القناة إلى أن الموقعين على العريضة أعربوا عن تأييدهم لمخطط الرئيس “إسحاق هرتسوج”، الذي يهدف للتوصل لحل لأزمة التشريعات القضائية الجديدة.