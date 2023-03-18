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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس إدارة الزمالك يحسم مصير فيريرا غدا

صدى البلد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عقد جلسة في السادسة والنصف مساء غدا الأحد بمقر النادي لحسم مصير البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء عقب الخسارة من شباب بلوزداد بهدفين دون رد في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عادت إلى القاهرة صباح اليوم، قادمة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام  على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك للقاء فريق البنك الأهلي المقرر له يوم ٢٦ مارس الجاري في  إطار مباريات دور الـ16 بطولة كأس الرابطة.

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