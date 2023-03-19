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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 18 اليوم 19-3-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

أظهر سعر أوسط أعيرة الذهب ثباتا في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 19-3-2023؛ مسجلا 1766 جنيها للبيع و 1800 جنيها للشراء وذلك بالنسبة لـ عيار 18 في محلات الصاغة.

 

وذكرت منصة إيجيبت جولد برايس المتخصص في تحديد سعر المشغولات الذهبية فقد استقرسعر الذهب  في بداية تعامالت اليوم الأحد الموافق 19-3-2023، علي مستوى محلات الصاغة المختلفة بمعظم الأعيرة الذهبية

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18 مارس 2023

مكاسب هائلة في سعر الذهب عالميا

عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 2354 جنيها للبيع و 2400 جنيها للشراء وذلك في أول تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 19-3-2023؛ في محلات الصاغة
 

سعر عيار 14 


بينما وصل سعر عيار 14 الأدني فئة إلي  1373 جنيها للبيع و 1400 جنيها للشراء

احتياطي الذهب


انخفض احتياطي مصر من الذهب ضمن مكونات الاحتياطي بمقدار 401 مليون دولار على أساس شهري، مسجلا 7.372 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.

وكان إجمالي الاحتياطي النقدي المصري من الذهب سجل 7.8 مليار دولار مطلع العام الجاري.

 

عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر تداولا  نحو  2060 جنيها للبيع و 2100 جنيها للشراء وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من في محلات الصاغة 

سعر كيلو الذهب


وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.354 مليون جنيه للبيع و 2.4 مليون جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب


ووصل سعر أوقية الذهب إلي 73.218 ألف جنيه للبيع و 74.64 ألف جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب


وصل سعر الجنيه الذهب إلي 16.48 ألف جنيه للبيع و 16.8 ألف جنيه للشراء


ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر


وأعلن البنك المركزي المصري  اليوم عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بمقدار 128 مليون دولار بنهاية فبراير الماضي مسجلا 34.224 مليار دولار.

يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من حاصلات الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والقطاع السياحي، باعتبارها إحدى ركائز الاحتياطي، بالإضافة إلى الاحتياطي الذهبي والعملات الأجنبية.

وتكلف القيادة السياسية البنك المركزي المصري بالعمل المتواصل على دعم الاحتياطي النقدي لمصر بما يساعد على مواجهة أي احتياجات للاقتصاد القومي والمواطنين في الظروف الطارئة
 

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وأرجع  هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، موضحا أن الفترة السابقة شهدت ارتفاعات في أسعار الذهب بسبب الظروف الاقتصادية خاصة أزمة البنوك الأمريكية .

ذكر في تصريحات له اليوم، أن هناك ارتفاعات في أسعار الذهب العالمية بسعر الأوقية أثرت على أسعار الذهب المحلي"، موضحا: "لدينا متغيرات هذا الشهر من الممكن أن تحدث والتي من الممكن أن تؤثر على أسعار الذهب".

واعتبر أن "الذهب مصدر  للاستثمار طويل المدى وآمن ويحتفظ بالقيمة الخاصة به، ولو معاك فلوس وسيولة الذهب آمن من النقد الذي من الممكن أن يتعرض لانخفاضات"، معقبا: "قرار الشراء أفضل لأنه استثمار طويل المدى، والوقت الحالي مناسب لشراء الذهب لأنه متوقع ارتفاع سعره المحلي".


 إلغاء رسوم التثمين

وفي وقت سابق ألغت وزارة التموين والتجارة الداخلية  رسوم التثمين على تصدير الذهب إلى أسواق الخليج كان له أثر إيجابي للجميع لأنه كان يعيق نسبيا عمليات التصدير نظرا لما يمثله من عبء على المصدرين.

وعلقت شعبة المشغولات الذهبية بأن رسوم التثمين على تصدير الذهب إلى أسواق الخليج كانت بنسبة 1% من قيمة الذهب المصدر الى الخارج، فبالرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا لكنه مازال هو الملاذ الآمن الذي يحتفظ به المواطنين ليحفظ قيمة أموالهم، لان الذهب يحافظ على قيمته الشرائية على مدار السنوات.

 

وتابع رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك مصانع تقوم بإنتاج منتجات ذهبية خفيفة حتى تكون مناسبة كهدايا في عيد الأم، وهناك سبائك ذهب تبدأ من نصف جرام عيار 24 بـ 1000 جنيه فقط.

 

 

 

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