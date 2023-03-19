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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بـ 1000 دولار.. قصة جولة رفاعي حول أفريقيا في 30 يوما

الشاب عبدالفتاح رفاعي
الشاب عبدالفتاح رفاعي

ما بين الشواطئ، والحدائق الرائعة، والمناظر الطبيعية الخلابة، والآثار الفرعونية العريقة.. تزخر القارة الأفريقية بالعديد من الوجهات والأماكن السياحية والتي رصدها الشاب عبد الفتاح رفاعي خلال جولته الأفريقية التي وثق خلالها الأماكن السياحية في القارة تحت عنوان “جولة رفاعي”.

عبدالفتاح رفاعي صاحب الـ 25 عاما تخرج في المعهد العالي للسينما وأخذ على عاتقه تصوير الوجهات السياحية والأماكن الخلابة في العالم كهواية، درسها في المعهد من خلال احتراف التصوير والتقاط الكادرات المختلفة.

وقرر أن تبدأ رحلته أو جولة رفاعي من أفريقيا، على أن تكون الانطلاقة من مصر وبالتحديد ضفاف نهر النيل، حيث نشأت الحضارة الفرعونية القديمة في الأقصر وأسوان وكذا القاهرة بمساجدها وكنائسها القديمة وكذا أهرامات الجيزة.

جولة رفاعي الأفريقية 

واصل بعدها الشاب المصري جولته الأفريقية ليرصد العديد من الوجهات السياحية ومنها جزيرة زنجبار التي تعد واحدة من أجمل الجزر في تنزانيا بإفريقيا، ثم نظيرتها سيشيل الواقعة شمال مدغشقر، ومنها إلى جزيرة موريشيوس الاستوائية في جنوب المحيط الهندي داخل مدغشقر أيضا.

انتقل بعد ذلك الفنان الشاب عبدالفتاح رفاعي، إلى محمية ماساي مارا في جنوب غرب كينيا والتي تعد جزء من حديقة "Serengeti" الوطنية المليئة بالعجائب الطبيعية، مرورا بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا حيث الأماكن السياحية وجبل تبيل المهيب.

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بالإضافة إلى جبل كليمنجارو الرائع في شمال شرق تنزانيا، والذي يتكون من ثلاثة براكين ضخمة شيرا، ماوينزي، أوهورو، ليختتم بعدها عبدالفتاح، رحلته بزيارة مدينة مراكش في المغرب والمصنفة صمن أفضل الأماكن السياحية في أفريقيا.

وأكد عبدالفتاح رفاعي، أهمية السياحية الأفريقية والتي لا تقل أهمية عن نظيرتها الأوروبية بل على العكس، تشتهر أفريقيا بالعديد من الأماكن السياحية مقارنة بأوروبا كما أن تكلفة السياحية الأفريقية منخفضة، مؤكدا أن جولته استمرت قرابة الشهر بتكلفة لم تتخط الـ 1000 دولار.

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