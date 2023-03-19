عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

منتدى المستقبل يناقش مثل رتينة كلوب قديمة.. الثلاثاء

صدى البلد

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني بوسط البلد ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "مثل رتينة كلوب قديمة" للقاص والروائي حاتم رضوان ، ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والقاص أسامة ريان،  والروائية إنجي همام، ويدير الندوة الكاتب الروائي محمد عطية.

صدرت مجموعة "مثل رتينة كلوب قديمة" عن دار "ميتا بوك" في القاهرة، وللكاتب ثلاث روايات هي: " طرح النهر" و"بقع زرقاء"،  و"زاوية الشيخ"، فضلا عن مجموعته القصصية "اللعب تحت المطر" التي حازت جائزة سعاد الصباح في عام 1992.

ومن أجواء المجموعة: "تحدث الأهالي عن روح الشيخ منصور الطاهرة التي تحلق فوقهم في أرجاء مدينتهم تحرسها من الشرور المحدقة بها وتحمي أهلها من كل سوء. الدوامة التي كادت تبتلع مروان السخن وهو يستحم في النيل واليد الممدودة التي انتشلته إلى الشط. الوجه المضئ تحيطه هالة من نور يطلع في الليالي الحالكة، اليد المباركة الممسكة بعصا كلما رفعها الشيخ أضاءت كالسراج، يهدي السائرين في الطرقات المظلمة على أطراف المدينة. حكى أحد شيوخ المدينة أنه رأى بأم عينه وأثناء تشيع جنازة الشيخ منصور الولي طائرا غريبا لم يشاهد طائرا على هيئته من قبل يدخل نعش الشيخ ولم يخرج منه. تناثرت حكايات وحكايات ولم تنقطع إلا مع صوت صرير قوي أحدثه فتح الباب المغلق".

txt

يوم المرأة وعيد الأم.. قوافل ولقاءات ثقافية بموط والخارجة في الوادي الجديد

txt

في يوم الطبيب المصري..تعرف على أول مدرسة للطب في مصر

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، التى تهدف إلى تعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي" إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب بوسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

منتدى المستقبل المستقبل مناقشة المجموعة القصصية لقاءات ثقافية منتدى المستقبل للفكر والإبداع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على تعادل الهلال مع صن داونز

قبيل استحقاق شهادة الـ 18%.. هل يمكن تجديدها مرة أخرى؟| وهذه الهدية في انتظار أصحابها

دوري أبطال أفريقيا.. تحرك عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

مقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو .. طلاق فنانة شهيرة بعد زواج قصير

انتقادات لـ ويجز بعد ظهوره ببليزر حريمي في حفل أنغام

بعد طلاقها .. ياسمين رئيس تعيش قصة حب جديدة مع رجل أعمال .. خاص

رئيس وادي دجلة يوجه رسالة لـ اتحاد الكرة بشأن مواجهة الأهلي والهلال

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الهلال وصن داونز

ترشيحاتنا

كوسوفو وصربيا تتوصلان إلى "اتفاق مبدئي" لتطبيع العلاقات

سعر الذهب عيار 18 اليوم 19-3-2023

دعاء يوم 27 شعبان .. يريح بالك ويشرح صدرك قبل نهاية الشهر

طالبان تعلن حظر زراعة الحشيش في أفغانستان

برنامج دعم التكتلات الاقتصادية.. خطوات الحكومة لدعم الصادرات والناتج المحلي الإجمالي بتكليفات رئاسية

بداية كورونا من المختبر أم الحياة البرية؟.. دراسة جديدة تحل اللغز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاتبة: مصر في مقدمة الدول التي دافعت دوما عن القضية الفلسطينية

مع تقلبات الجو.. أطعمة تحمى جسمك من الإصابة بالزكام

ماهو مرض السكري الكاذب .. معلومات صادمة عنه

ملايين الأسماك ميتة على شواطئ أستراليا .. إلى ماذا تستعد الأرض ؟

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

184 مليون جنيه.. إكرامي يكشف مهر ابنته حبيبة زوجة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ