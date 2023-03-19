منتدى المستقبل يناقش مثل رتينة كلوب قديمة.. الثلاثاء

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني بوسط البلد ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "مثل رتينة كلوب قديمة" للقاص والروائي حاتم رضوان ، ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والقاص أسامة ريان، والروائية إنجي همام، ويدير الندوة الكاتب الروائي محمد عطية.

صدرت مجموعة "مثل رتينة كلوب قديمة" عن دار "ميتا بوك" في القاهرة، وللكاتب ثلاث روايات هي: " طرح النهر" و"بقع زرقاء"، و"زاوية الشيخ"، فضلا عن مجموعته القصصية "اللعب تحت المطر" التي حازت جائزة سعاد الصباح في عام 1992.

ومن أجواء المجموعة: "تحدث الأهالي عن روح الشيخ منصور الطاهرة التي تحلق فوقهم في أرجاء مدينتهم تحرسها من الشرور المحدقة بها وتحمي أهلها من كل سوء. الدوامة التي كادت تبتلع مروان السخن وهو يستحم في النيل واليد الممدودة التي انتشلته إلى الشط. الوجه المضئ تحيطه هالة من نور يطلع في الليالي الحالكة، اليد المباركة الممسكة بعصا كلما رفعها الشيخ أضاءت كالسراج، يهدي السائرين في الطرقات المظلمة على أطراف المدينة. حكى أحد شيوخ المدينة أنه رأى بأم عينه وأثناء تشيع جنازة الشيخ منصور الولي طائرا غريبا لم يشاهد طائرا على هيئته من قبل يدخل نعش الشيخ ولم يخرج منه. تناثرت حكايات وحكايات ولم تنقطع إلا مع صوت صرير قوي أحدثه فتح الباب المغلق".

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، التى تهدف إلى تعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي" إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب بوسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.