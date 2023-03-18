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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

يوم المرأة وعيد الأم .. قوافل ولقاءات ثقافية بموط الوادي الجديد والخارجة

صدى البلد

شهد فرع ثقافة الوادي الجديد، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية التي نظمتها ثقافة المرأة بالفرع على مدار الأسبوع الماضي احتفالا بأعياد المرأة وعيد الأم.

حيث عقد قصر ثقافة موط محاضرة بعنوان "تمكين المرأة والمناصب القيادية"، أكدت خلالها هدى سنوسي أن المرأة قادرة على تولي المناصب العليا، كما أنها تحرص على العمل بشكل مضاعف لإثبات وجودها فى شتى المجالات العملية والعلمية والأكاديمية، كما أثبتت كفاءتها وحققت إنجازات كبرى.

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وعقد بيت ثقافة القصر محاضرة بعنوان "المرأة وطريق التكامل الاجتماعي للحياة"، تحدث خلالها عبد المنعم رياض عن دور المرأة الكبير في المجتمع، حيث شاركت عبر العصور فى العمل شتى المجالات، وقد زاد الاهتمام بقضية تمكين المرأة واتاحة الفرصة لها لممارسة دورها الفعال والمساهمة فى صنع القرارات منذ بداية العقد العالمي للمرأة وحتى مؤتمر بكين ١٩٩٦، كما تم تنفيذ لقاء حواري بمركز شباب الخارجة بعنوان "دور المرأة في المشاركة السياسية" أدارته رنيم أشرف.

وقدم بيت ثقافة الراشدة ورشة حكي بعنوان "همسة في أذن حواء"، ونفذ بيت ثقافة الجديدة ورشة حكي بعنوان "المرأة العاملة ألم وأمل"، كما أعد بيت ثقافة المنيرة ورشة حكي عن بر الوالدين.

بجانب ذلك نظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة قافلة ثقافية بمدرسة صلاح الدين الإعدادية تضمنت محاضرة بعنوان "الجنة تحت أقدام الأمهات" للشيخ علاء سيد، تحدث خلالها عن فضل الأم، فهى من وضعت الجنة تحت أقدامها ورضاها يحدد المصير، فلا راحة فى الدنيا دون ابتسامتها ولا جنة فى الآخرة عند غضبها، كما نفذ بيت ثقافة المنيرة مكتبة شرق بولاق ومكتبة الطفل والشباب بالفرافرة ورشة رسم وتلوين عن عيد الأم.

تأتي الأنشطة ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفاء بالمرأة وأعيادها، وينظمها فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

ومن ناحية أخرى وضمن فعاليات برنامج الفرع عقدت عدة أمسيات شعرية منها بنادي أدب البادية وقصر ثقافة موط، كما قدم القصر عرض فنون تلقائية لفرقة التلقائين بموط، بينما قدم قصر ثقافة الخارجة عرض فنون شعبية للفرقة القومية للفنون الشعبية.

الوادى الجديد قصور الثقافة ثقافة الوادي الجديد اتحاد كتاب مصر تمكين المراة عيد الام

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