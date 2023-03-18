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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر وسط حضور من الشعراء والمثقفين

صدى البلد

دعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر  والمفكر الكبير الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر  والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والتي انعقدت يوم الجمعة 17 مارس 202‪3    في تمام الساعة التاسعة صباحا ثم تم التأجيل لساعات حتى اكتمل النصاب ،وذلك  بمقر الاتحاد بالزمالك…

وقال الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس اتحاد كتاب مصر، إن الجمعية العمومية لمجلس إدارة اتحاد كتاب مصر المقرر تم قصرها   على الأعضاء المسددين للاشتراكات قبل تاريخ 16 فبراير   202‪3 وذلك لضمان صحة الإجراءات ومنع أى طعون فى قراراتها

 

وأوضح الدكتور علاء عبد الهادى، فى تصريحات صحفية، تعقيبًا على أعمال  الجمعية العمومية التى عقدت امس الجمعة ، أن النقابة قد شهدت ميلادها الحقيقى فى هذه الدورة، بشهادة عدد كبير من الأعضاء من الجمعيات العمومية السابقة فى تاريخ النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

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وشدد رئيس مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر على أن الجمعية العمومية في كل اجتماعاتها وخاصة في هذه الأيام التى يتكرر فيها الاعتداء الصهيوني على الأشقاء في فلسطين وسوريا اننا ضد اختراق الكيان الصهيوني للثقافة العربية بصفة عامة  والمصرية خاصة، مشيرا إلى وجود مكتب لمكافحة التطبيع الثقافي والإعلامي داخل النقابة ، وهو مسئول عن تطبيق قرارات الجمعية العمومية في هذا الشأن، كما اصدرنا عشرات البيانات الصحفية لفك الحصار عن دمشق وحماية وحدة أراضيها والتصدى لكل المحاولات الصهيونية التى تمارس ضد الشعب الفلسطيني الشقيق  في الأراضى الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشريف. 


وأكد الشاعر والمفكر الكبير الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب ورئيس مجلس  النقابة :
استنادًا إلى قانون النقابة رقم 65 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1978، ولائحته التنفيذية تم ارسال الدعوات إلى السادة ألاعضاء لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر التي عقدت بمقر النقابة في الزمالك وتم للنظر في الموضوعات الآتية:


1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق وقراراته.
2- تقرير رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وعرض ما تم تنفيذه من قرارات الجمعية السابقة وما لم ينفذ منها. 
3- تقرير النشاط الثقافي للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.
4- عرض الحساب الختامي للنقابة، ولصندوق المعاشات المنتهي في 31/12/2022، وموازنة عام 2023.
5- تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيتي النقابة وصندوق المعاشات لعام 2022.
6- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية النقابة لعام 2022.
7- التجديد لمراقب الحسابات.
8- حقوق النقابة لدى الناشرين.
9- إنشاء صندوق لدعم مشروع الرعاية الصحية وتحديد مصادر تمويله.
10- وضع آلية لإنفاذ ما يرتبط بحقوق الأعضاء وواجباتهم وفق ميثاق الشرف الثقافي والأدبي.
11- رسم التقدم لنيل العضوية: عاملة، ومنتسبة.
12- اعتماد قرار مجلس الإدارة بإنشاء جائزة طه حسين الدولية للإبداع الفكري بالتناوب مع جائزتي: أحمد شوقي، وفؤاد حداد.
13- وما استجد من أعمال.
و قد  نجحت الجمعية العمومية في كل البنود المطروحة في نسبة حضور العالية امس الجمعة .

كتاب مصر اتحاد الكتاب اتحاد كتاب مصر الشعب الفلسطيني عبد الهادي

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