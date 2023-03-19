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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تعتقله؟.. ألمانيا تكشف عن موقفها في حال زيارة بوتين أراضيها

بوتين
بوتين

تعهد وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، باعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حال قرر الأخير زيارة ألمانيا، وذلك امتثالًا لقرار محكمة الجنايات الدولية.

ووفقًا لـ “روسيا اليوم"، قال بوشمان: "أتوقع أن تتواصل محكمة الجنايات الدولية بالإنتربول، والدول الأعضاء فيه وتطلب منهم الامتثال لمذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس الروسي، وإذا حصل هذا ستضطر ألمانيا لاعتقال بوتين وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية، إن قرر دخول أراضينا".

وأشار إلى خضوع ألمانيا لاختصاص محكمة الجنايات الدولية.

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا.

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.

من جانبه، أعرب المستشار الألماني أولاف تشولس عن  ترحيبه بإصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف “المحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة الصحيحة للتحقيق في جرائم الحرب .. الحقيقة أنه لا يوجد أحد فوق القانون وهذا ما أصبح واضحًا الآن”.

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