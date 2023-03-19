أزمات واتهامات وحوادث.. رحلة تحول البلوجرز إلى مادة خام لصناعة التريند

بدأت الشهرة تدق أبوابهم من خلال محتوى ساخر أو راقص، يحتوي على النصائح في الموضة والمكياج، إلى شهرة من نوع مختلف في أقسام الحوادث في المواقع والصحف، حيث تحول بعض صناع المحتوى "البلوجرز" على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أشخاص يسعون بالأساس إلى تقديم محتوى لافت يستهدف كسب التفاعل لتحقيق أرباح مادية وزيادة الانتشار.

في الآونة الأخيرة، أصبح البلوجرز أنفسهم هم المادة الخام "للتريند"، خصوصا بعد تداول أنباء عن تعرضهم لأزمات كبيرة ما بين حوادث وحبس واتهامات نصب انتشرت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، نعرض بعضها في السطور التالية:

حيازة مخدرات تنهي مسيرة آية إيهاب



ضجة كبيرة أحدثها خبر إلقاء القبض على البلوجر الشابة آية إيهاب، المشهورة بتقديم محتوى ترفيهي على موقع "التيك توك"، حيث تداول متابعوها البالغ عددهم 190 ألف متابع خبر إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليها على خلفية تواجدها داخل شقة سكنية بأحد الأحياء الراقية بالقاهرة، رفقة شاب، وبحوزتهما 860 طربة حشيش ومبالغ مالية كبيرة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بتهمة الاتجار.



سارة محمد.. حادث مروع وتعاطف كبير



حازت البلوجر سارة محمد تعاطفًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إثر تعرضها لحادث سيارة مروع أفقدها البصر، وتداول العديد من البلوجرز ومشاهير السوشيال ميديا قصتها، مطالبين المتابعين بالدعاء لها.

والبلوجر سارة محمد معروفة بتقديم محتوى خاص بالأزياء والموضة، ويتابعها ما يزيد على 100 ألف متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



هدير عاطف.. تهمة نصب تلقيها خلف القضبان



منذ نحو 6 سنوات بدأت البلوجر هدير عاطف في تقديم محتوى مخصص للبنات، حيث تعمل في مجال الموضة والفاشون وتقدم أحث خطوط الموضة، ويتابعها أكثر من 2 مليون ونصف المليون متابع، ومع كل ما قدمته لم تحظ بشهرة واسعة إلا بعد وجودها على قائمة البحث بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن اختطافها مستخدمين هاشتاج "#إلحقوا_البلوجر"، وبعد ساعات تبين أنه تم إلقاء القبض عليها هي وزوجها وشقيقته وزوج شقيقته بتهمة النصب على 16 شخصا بسبب استيلائهم على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها في البورصة وتجارة السيارات والعقارات للتربح منها واستثمارها، الأمر الذي أثار استياء رواد مواقع السوشيال ميديا.



اتهامات فشنك.. صنعتها سيدة ونفتها "دالا المهندس"



لم تهدأ أزمات البلوجرز حتى ظهرت أزمة جديدة ضد البلوجر دالا المهندس شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وذلك بعدما نشرت سيدة صاحبة محل لمنتجات التجميل منشورًا هاجمت فيه البلوجر دالا وقالت إنها خدعتها ولم تروج لمنتجاتها كما اتفقت معها، إلا أن "دالا" خرجت لتنفي تلك الاتهامات في ستوري على صفحتها الشخصية بـ “إنستجرام”، موضحة أنها اكتشفت أن منتجاتها غير أصلية كما أخبرها البعض.

و"دالا المهندس" واحدة من البلوجر المؤثرين، حيث تحظى بمتابعة 2 مليون ونصف المليون شخص، وهي حاصلة على لقب ملكة جمال مصر جلوبال عام 2018.