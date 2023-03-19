الكرملين يعلق على زيارة بوتين لـ ماريوبول ويكشف عن جولات جديدة

كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في روستوف لم يتم التحضير لها مسبقًا، لافتًا إلى أن الهدف منها التحقق من عمل المركز.

وحسب “روسيا اليوم”، أضاف بيسكوف اليوم الأحد، أنه “بالنسبة لزيارة موقع القيادة في روستوف، فلم يتم التخطيط لها، ولم يتم إعدادها بأي شكل من الأشكال”.

وتعليقا على زيارة بوتين لمدينة ماريوبول الأوكرانية، قال بيسكوف، إن الرئيس الروسي سيصدر تعليمات لحل المشاكل التي أبلغه سكان ماريوبول عنها".

وأضاف بيسكوف أنه "خلال محادثة مع الرئيس، أثار سكان ماريوبول تساؤلات تتعلق بالتأخير في دفع الرواتب والحصول على الجنسية الروسية وإصدار جوازات السفر الروسية. وسيصدر الرئيس تعليمات للتعامل مع هذه المسائل".

ولفت إلى أن زيارة بوتين إلى ماريوبول كانت عفوية، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي يخطط لزيارة مناطق روسيا المختلفة خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح أن لجنة التحقيق الروسية تسجل جرائم نظام كييف لبدء محاكمة في المستقبل.

وأعلن الكرملين، في وقت سابق اليوم الأحد، أن بوتين قام بزيارة مدينة ماريوبول في دونباس، وتفقد عددا من مرافق المدينة وتحدث مع السكان المحليين.