بعد تحطيمهما الرقم القياسي الأفريقى.. يوسف وزياد يصعدان لبطولة العالم للسباحة البارالمبية

بعد تحطيمهما الرقم الأفريقى

حقق كلا من اللاعب يوسف محمد بوسه الرقم القياسى فى سباق ١٥٠ متر متنوع بزمن قدره 3:59:76 فى كأس العالم للسباحه من ذوى الاعاقة والتى تقام بمدينة شيفيلد الإنجليزية كما حقق أيضا الرقم التأهيلي لبطولة العالم فى سباق ١٠٠ متر حره بزمن و قدره 2:15:32.

وفى سباق 100 متر صدر حطم اللاعب زياد هشام كحيل الرقم الافريقى بزمن قدره 1:58:02 و يتأهل لبطولة العالم فى مانشيستر

كما حقق أيضا الرقم التأهيلي لبطولة العالم فى سباق ٢٠٠ متر حره بزمن و قدره 2:57:09

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه أن منتخب مصر المشارك فى بطولة العالم تم إعداده جيدا وينتظر مزيد من تحطيم الارقام القارية والدولية ليكون لاعبيه هم أول من يتأهل لكأس العالم بمدينة مانشيستر الإنجليزية.

كانت بعثة المنتخب البارالمبي للسباحه وصلت منذ ايام إلى مدينة شيفيلد للمشاركة فى بطولة كأس العالم فى الفتره من 13 إلى 20 مارس والتى يشارك فيها 304 لاعب و لاعبه يمثلون 35 دوله بالاضافه لعدد 111 لاعب و لاعبه محليين من 72 ناديا.

وتضم البعثة كلا من الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس الاداره رئيسا البعثه وعماد الدين عادل مدبولى مدرب وإدارى والدكتور هاجد هانى العنتبلى طبيبا واللاعبون هم ملك حسين وأية الله ايمن وزياد هشام ويوسف محمد السيد.