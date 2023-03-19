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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل أوقاف السويس: نظافة وتعقيم بيوت الله واجب ديني

صدى البلد

عقد الشيخ ماجد راضي فرج، وكيل وزارة الاوقاف بالسويس، اجتماعًا اليوم الأحد مع العاملين بالمساجد بالمحافظة ، بحضور أصحاب الفضيلة مدير شئون الادارات ورئيس قسم الارشاد الديني، ومديري الإدارات الفرعية للوقوف على  الاستعدادات  لاستقبال شهر رمضان المبارك ومتابعة سير العمل ومتابعة خطة العمل الدعوي وتنشيط الدعوة بالمساجد.

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، خلال الاجتماع ان حملة تنظيف المساجد استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن بالشهر الفضيل انما هي واجب ديني ووظيفي وينبغي علي السادة العاملين بالمساجد التعاون والتكاتف وسد الثغرات وتنظيم خط سير العمل بالمساجد وتنفيذ  التعليمات الوزارية بكل دقه .

وتابع "راضي": لابد لنا جميعا التخلق باخلاق الشهر الكريم والتعاون والتكاتف مع ضيوف الرحمن وتلبية رغباتهم وخفض الجناح لهم وكذلك لابد متابعة حملة نظافة المساجد وبخاصة المساجد الكبري ، وكذلك العمل علي ترشيد استهلاك الكهرباء بالمساجد وكذلك ترشيد استهلاك  المياه في شهر رمضان المبارك .

وأكد أنه لابد من  الإعلان في جميع المساجد عن مشروع صكوك الاطعام وتنشيط العمل به فهو مشروع قومي ووطني يخدم المجتمع ويساهم في استقراره .

وأضاف: توجيهاته لمديري الإدارات الفرعية أن علينا جميعا التعاون والتكاتف لتنشيط العمل الدعوي لتؤدي الاوقاف دورها المجتمعي علي أكمل وجه ، كما ينبغي أن يكون من أجل النهوض والارتقاء بالمجتمع ككل .

ضيوف الرحمن السويس المساجد الأوقاف وزارة الأوقاف

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