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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاصي الحلاني يشعل أجواء استراليا بحفل ضخم بمشاركة نجله الوليد

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلاً غنائيا كبيرا في دولة استراليا ضمن حفل الكروز الذي حضره عدد كبير من جمهوره بالجاليات العربية المقيمة في القارة البعيدة
قدم النجم اللبناني خلال الحفل نخبة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من محبيه الذين رددوا معه كلمات الأغاني منها واني مارق مريت و"بحبك وبغار" و"يا طير"، و"ست الستات" و"مالي صبر". وتضمن الحفل مشاركة خاصة من نجله النجم الوليد الحلاني حيث أشعلا الأجواء بالغناء سويًا.
يذكر أن عاصي الحلاني كان قد احيا مؤخرا حفلا في دبي، قد وجه رسالة للجمهور عبر حساباته في السوشيال ميديا كاتباً: "دبي ليلة صيف وليلة من العمر مع الجمهور الرائع".
كان الفنان عاصي الحلاني قد احتفل منذ أيام بخطبة ابنته ماريتا على كميل أبي خليل رئيس قسم الإنتاج في أحد التطبيقات الموسيقية.
يذكر أن الفنان عاصي الحلاني كان قد طرح نهاية العام الماضي أغنية أربعين خمسين مع الفنان عادل العراقي.

عاصي الحلاني

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