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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادى الجديد يبحث مع رئيس البنك الزراعى آليات دعم الاستثمار

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والوفد المرافق له، خلال زيارتهم للمحافظة، لبحث المشروعات والمبادرات المشتركة بين المحافظة والبنك، ودراسة تقديم المزيد من التيسيرات في مجالات الاستثمار الزراعي. 

وتفقد الزملوط وفاروق، مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لبحث دعم احتياجات المركز من الأجهزة الطبية وغيرها، وتوزيع كراتين مواد غذائية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، وأشاد وفد البنك بالخدمات الطبية والتأهيلية والاجتماعية التي يقدمها المركز لذوي الهمم.

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من جانبه، قدم الزملوط درع المحافظة لرئيس مجلس إدارة البنك ونائبه تقديراََ للتعاون المتواصل بين المحافظة، والبنك في عدد من المشروعات المجالات التنموية الخيرية من أبناء المحافظة.

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