القوة الناعمة بخير.. عزة مصطفى تشيد بحفلات منير وأنغام وويجز

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بالدور القوي الذي تقوم به القوة الناعمة المصرية المختلفة؛ وعلى رأسها الفن، مؤكدة أن الفنان محمد منير، والفنانة أنغام ومطرب المهرجانات ويجز، قدموا حفلتين رائعتين في السودان والسعودية.

أثنت الإعلامية عزة مصطفى على الدور الذي تقوم به القوى الناعمة المصرية المختلفة خلال الأيام الماضية بحفلتين في السودان والسعودية، مرددة:" القوة الناعمة المصرية كما هي قوية ومؤثرة ودائما بخير".

وقالت عزة مصطفي خلال برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "الفنان محمد منير والفنانة أنغام وويجز قدموا حفلتين في منتهي الروعة بالسودان والسعودية.

ووجهت رسالة للكينج محمد منير، قائلة: "يا جمالك يا منير ربنا يديم عليك فضله ونعمه وتفضل أي مكان تروحه تكسر الدنيا".

وأضافت: "يسلم صوتك يا أنغام، 4 ساعات بتغني والجمهور بيغني معاها؛ الجمهور حافظ كل أغانيها، ويا جماعة ويجز وصل العالمية شئتم أم أبيتم؛ اسألوا أولادكم عليه.