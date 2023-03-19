تحذير عاجل من زلزال مدمر في تركيا.. وإعلان صادم بشأن الهزات الارتدادية

حذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، الذي تنبأ بزلزال كهرمان مرعش وإلازيج، من جديد من أن زلزالا بقوة 9 ريختر قد يضرب مرمرة.

الهزات الارتدادية ستستمر لأكثر من عام

وقال جورور، إن الهزات الارتدادية ستستمر لأكثر من عام.

وأضاف: “بسبب زلزالين كبيرين، فإن تحرك جزء كبير من تركيا نحو الجنوب وجنوب غرب الأناضول لنحو 7 أمتار سيؤدي إلى تغيرات إجهاد في صدوع الصفيحة الداخلية في الأماكن القريبة من صدع شرق الأناضول داخل صفيحة الأناضول. لذلك، ستظهر هذه الزلازل بقوي مختلفة، اعتمادًا على التغيير الذي يصل إليها”.

وأضاف: “حتى بدون حدوث زلازل، أطلقنا إنذارًا بحدوث زلزال في منطقة مرمرة، هذا واحد. ثانيًا، توقعنا حدوث زلزال في صدع يديسو بين إرزينجان وبينجول كارليوفا في شرق إرزينجان. وبصرف النظر عن ذلك، فإن منطقة بحر إيجه تهزها الزلازل الصغيرة بشكل متكرر”.

وتابع: “مركز الزلازل هناك هو جزء قبرص اليوناني، وهناك الكثير من النشاط لذلك، من المتوقع حدوث زلازل كبيرة وصغيرة في مناطقنا الساحلية من إزمير إلى أنطاليا. بسبب التركيب التكتوني”.

وأردف: “بالقرب من منطقة شرق الأناضول. قيصري، سيفاس، شرق إرزينجان، بالقرب من بينجول، ملاطية. خاصة شمال غرب وشمال ملاطية. هناك صدع ملاطية وصدع توزلا. يمكن ملاحظة حركات معينة هناك”.

وقال جورور إنه تم إطلاق إنذار من وقوع زلزال في منطقة مرمرة، وسوف يشعر بالزلزال بشدة، خاصة في المناطق التي تقع على بعد عشرة كيلومترات من الساحل، وسيشعر بأضرار الزلزال بشكل أكبر في الجانب الأوروبي، ستصل قوته الزلزال إلى 9 ريختر.