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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضمان الاستقرار المالي.. بيان عاجل من المركزي السويسري بشأن أزمة "كريدي سويس"

كريدي سويس
كريدي سويس

قال البنك المركزي السويسري، اليوم الأحد، إنه تم الاستحواذ على بنك “كريدي سويس”، الذي يمر بأزمة كبيرة، من قبل بنك “يو بي إس” في صفقة تاريخية.

أوضح البنك المركزي السويسري في البيان، "أعلن بنك “يو بي إس” اليوم عن الاستحواذ على بنك كريدي سويس. وقد أمكن هذا الاستحواذ بدعم من الحكومة الفيدرالية السويسرية وهيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية والبنك المركزي السويسري".

بعد فشل الدمج.. قرار عاجل من يو بي إس بشأن كريدي سويس

تحرك عاجل من الحكومة السويسرية بعد انهيار أسهم "كريدي سويس"

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي السويسري سيقدم "مساعدة كبيرة" لدعم استحواذ “يو بي إس” على كريدي سويس.

ومن المقرر أن يوفر البنك المركزي السويسري 100 مليار فرنك سويسري “108 مليار دولار” من السيولة إلى “يو بي إس”.

وذكر بيان البنك المركزي السويسري، أنه "مع استحواذ بنك “يو بي إس” على بنك كريدي سويس، تم التوصل إلى حل لضمان الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد السويسري في هذا الوضع الاستثنائي".

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