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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فشل الدمج.. قرار عاجل من يو بي إس بشأن كريدي سويس

صدى البلد

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن شركة "يو بي إس" وافقت على شراء بنك "كريدي سويس" بأكثر من ملياري دولار.

كما ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر، بأن الحكومة السويسرية تدرس إمكانية التأميم الكامل أو الجزئي لبنك “كريدي سويس”، إذا لم يتم الاستحواذ عليه من قبل أكبر مؤسسة مالية في البلاد “يو بي إس”.

وحسب  “بلومبرج”، فإن السلطات السويسرية تخشى فشل عملية الدمج بين “كريدي سويس” و“يو بي إس” بسبب ضيق المواعيد النهائية وصعوبات تنظيمية أخرى، لذلك، يتم النظر في سيناريوهات الاستحواذ الكامل على البنك أو شراء الدولة لحصة كبيرة منه.

ووفقًا لـ”بلومبرج”، تحاول سويسرا تحديد مستقبل “كريدي سويس” من خلال فتح التداول في أسواق الأسهم الآسيوية، والتي ستتم ليلاً بتوقيت وسط أوروبا.

من جانبها، رفضت وزارة المالية السويسرية، التعليق رسميًا على تقرير “بلومبرج”.

يو بي إس بنك كريدي سويس الأسهم الآسيوية فايننشال تايمز الحكومة السويسرية

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