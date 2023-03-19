تحرك عاجل من الحكومة السويسرية بعد انهيار أسهم "كريدي سويس"

ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر، بأن الحكومة السويسرية تدرس إمكانية التأميم الكامل أو الجزئي لبنك “كريدي سويس”، إذا لم يتم الاستحواذ عليه من قبل أكبر مؤسسة مالية في البلاد “يو بي إس”.

وحسب “بلومبرج”، فإن السلطات السويسرية تخشى فشل عملية الدمج بين “كريدي سويس” و“يو بي إس” بسبب ضيق المواعيد النهائية وصعوبات تنظيمية أخرى، لذلك، يتم النظر في سيناريوهات الاستحواذ الكامل على البنك أو شراء الدولة لحصة كبيرة منه.

ووفقًا لـ”بلومبرج”، تحاول سويسرا تحديد مستقبل “كريدي سويس” من خلال فتح التداول في أسواق الأسهم الآسيوية، والتي ستتم ليلاً بتوقيت وسط أوروبا.

من جانبها، رفضت وزارة المالية السويسرية، التعليق رسميًا على تقرير “بلومبرج”.

وفي وقت سابق، قالت وكالة "رويترز" إن 4 بنوك عالمية على الأقل فرضت قيودا على التعاملات مع "كريدي سويس".

وذلك بعد أن تراجع سهم بنك كريدي سويس أكثر من 30% إلى مستوى قياسي جديد بعدما قال المساهم الرئيسي فيه إنه لن يقدم المزيد من المساعدة المالية للعملاق المصرفي السويسري المتعثر.

وشهد ثاني أكبر بنك في سويسرا انخفاضًا في سعر سهمه بنسبة 30,13 % إلى 1,565 فرنكًا سويسريًا فقط للسهم، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي جديد له ويقترب من الافلاس.