السيطرة على حريق بكراتين شيبسي داخل سيارة بالطريق الزراعى في القليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بكراتين محملة شيبسي داخل سيارة بالقرب من وحدة إسعاف طوخ، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق داخل سيارة محملة بكراتين شيبسي داخل سيارة بالقرب من وحدة إسعاف طوخ.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية وتبين نشوب الحريق بكراتين الشيبسي داخل السيارة، وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة الكاملة على الحريق واخماده قبل أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.