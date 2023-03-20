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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3 مليارات جنيه التكلفة الاستثمارية لإنشاء مصنع ألومنيوم في سفاحا

صناعة الألومنيوم
صناعة الألومنيوم

كشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن مصنع الألومنيوم الجديد المستهدف تدشينه في سفاجا على مساحة 656 فدان التي  يجري عليها دراسة محورية، يتطلب استثمارات تتراوح بين 1.7 إلى 3 مليارات جنيه ، وذلك وفقا للطاقة الإنتاجية والتي قد تصل بين 300- 600 ألف طن سنويا.

وقال وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات صحفية له إن الوزارة اتفقت مع أحدى الشركات الإماراتية التي تمتلك التكنولوجيا في عملية الصهر للمشاركة في المشروع ولكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي عن قيمة التمويل ونسب الشراكة، مشيرا الي أن الدولة ستتدخل في المشروع بالأرض والبنية التحتية والانشاءات وجزء من الاستثمارات بهدف تأسيس هذا المصنع الجديد.

 

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم المتابعة مع وزارة النقل أن يكون الميناء الجديد في سفاجا ميناء محوري لنقل الخامات وكذلك المنتج النهائي للتصدير كما أن القطر المتواجدة يتم أيضا الاستعانة به في نقل الخامات والمنتجات، كما يوجد أيضا أرض أخرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تكون جزء آخر من المصنع لإنتاج المادة الخام "ألومينا" بما يساهم في توفير جزء من المادة الخام محليا.

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وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الكهرباء تعد عامل مهم في قطاع الألومنيوم لذا فإن الوزارة في الطريق للاتفاق مع أحدى الشركات لتقوم بتنفيذ طاقة متجددة بحجم محدد يتم وضعها على الشبكة طاقة يمكن الاستعانة بها، كما أنه يمكن أن يتم تصدير منتج أخضر إذا تغيرت اشتراطات استيراد الألومنيوم بأن يكون منتج بطاقة متجددة.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام،الي أن إنشاء هذا المصنع سيعمل على كفاية السوق المحلية خاصة وأن المصنع الحالي يورد 30% من انتاجه للسوق المحلية وهي لا تكفي لذا يتم اللجوء للاستيراد بقيمة 300 مليون دولار سنويا على الأقل، ومع المصنع الجديد يمكن خفض تلك القيمة من الواردات، كما أنه  يمكن تصدير الجزء الأخر من الإنتاج ليحقق حوالي 500 مليون دولار جديدة سنويا.

زيادة كفاءة المصانع لرفع الصادرات

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تعمل حاليا على التوسع الإنتاجي ورفع كفاءة المصانع لزيادة الصادرات، خاصة وأن الكثير من خطوط الإنتاج في عدد من المصانع التابعة متقادمة، مما يؤدي إلى إنتاج منتج غير قابل للتصدير، وهو ما يتم العمل على تغييره من خلال عمليات الصيانة .
 

الالومنيوم استثمارات مصنع الالومنيوم ميناء سفاجا قطاع الاعمال العام

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