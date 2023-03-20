دعاء قبل رمضان .. امسح قلبك واستعد

دعاء قبل رمضان ، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول قبل دخول رمضان اللهم بلغنا رمضان وأدخله علينا بالأمن والأمان" وكان يستقبل رمضان بستة أشهر ويودعه بستة أشهر، لأنه أفضل شهور العام، وأدعية شهر رمضان يتخللها الأذكار والاستغفار والصلاة على النبي المختار فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، لأنه شهر التعبد والصيام والقيام الذي على المسلم الواعي أن يستغله الاستغلال الأمثل.. ودعاء قبل رمضان نعرضه في السطور التالية.

ويستحب أن نقول في دعاء قبل رمضان اللهم بلغنا رمضان و أدخله علينا بالأمن واغفر لنا يا منان يا رحيم و تقبل دعائنا يا ذا الجلال و الاكرام .

-اللَّهمَ بَلِّغنا رمَضان وَأَعِنا عَلَى صِيَامِه وَقِيَامِه عَلَى الوَجه الّذِي يُرْضِيكَ عَنَّا، اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلَنَا كُلَّهُ خَالِصَاً لِوَجْهِكَ الكَرِيمِ.

-اللَّهُمَّ اجْمَعْ عَلَى الْهُدَى أَمْرَنا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنا، وَألِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنا، وَاجْعَلْ قُلُوبَنا كَقُلُوبِ خِيَارِنا، وَاهْدِنا سَوَاءَ السَّبِيلِ، وَأخْرِجْنا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَاصْرِفْ عَنّا الْفَوَاحِشَ، ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ.

- كما يستحب أن نقول في دعاء قبل رمضان اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وارحم من لاعاد عليه واجمعنا بهم يارب، اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية ودفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وتدبره اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا حتى ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا آمين يا رب العالمين.

- اللَّهُمَّ فَرِّغْنِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ، وَلاَ تَشْغَلْنِي بِمَا خَلَقْتَهُ لِي، وَلاَ تَحْرِمْنِي وَأَنا أَسْأَلُكَ، وَلاَ تُعَذِّبْنِي وَأَنا أَسْتَغْفِرُكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَدَرْكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ، وَعُضَالِ الدَّاءِ.

-اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اني نويت صيام رمضان فإن اخذت روحي قبل قدومه أرحمني وأكتبني من الصائمين.

رب اعف عن زلاتنا وعن ظلمنا لأنفسنا واغفر خطايانا وبدل ضيقتنا فرجا وسعادة وارحم والدينا واهالينا وبلغنا رمضان وانت راض عنا.

دعاء رمضان مؤثر

دعاء رمضان مؤثر، قد يكون شهر رمضان تذكرة لأناس افتقدناهم في هذا الشهر الكريم، فواجب على المسلم أن يدعوا لمن افتقدهم من الأهل والأحباب، ونقول في كلمات دعاء رمضان مؤثر اللهم اغفر لي والدي وللمسلمين اجمعين اللهم بلغني رمضان واعني على صيامه واحفظ لي والدي واحبتي اللهم اني اسألك حسن الخاتمة.

- اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم بلغنا برضاك يا ارحم الراحمين وعشر العتق من النيران.

كما يستحب أن نقول في دعاء رمضان مؤثر اللهم بلغنا رمضان ونحن واهلنا واحبتنا والمؤمنين في كل مكان في احسن حال.

-اللهم نسألك بشوقنا إلى رمضان أن تعتق رقابنا قبل بلوغه وأن تجعل بلوغه زيادة لنا في الحسنات ورفعة لنا في الدرجات.

-اللهم أهل علينا شهر رمضان المبارك بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون علي الصلاة والصيام وتلاوة القرآن اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يارب العالمين.

- اللهم هبت نسائم رمضان ولنا أحباب كنا نقضيه معهم غابوا عنا اللهم فاجزهم بالإحسان إحسانا وأكرمهم بعفوك ورضوانك في جنات النعيم.

-اللهم بلغنا صيام رمضان مع الأحباب ورفع الأيادي تضرعا في دعاء القنوت واجتماع الاهل على السحور وجميعنا في أتم الصحة والعافية.

ويستحب أن نقول في دعاء رمضان مؤثر اللهم اجعل شهر رمضان فرج لكل صابر و شفاء لكل مريض و استجابة لكل دعاء و نصرا للمسلمين ف أنت على كل شيء قدير.

-اللهم أهل علينا شهر رمضان المبارك بالأمن والإيمان ، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يارب العالمين.

اللهم هيئنا لإستقبال رمضان أعظم من استقبالنا للملوك وأطل في أعمارنا حتى نبلغه وطهر قلوبنا قبل حلوله. يا الله ما أثقل هذه اللحظات شوق يجتاح الوجدان ولا يُبقي شيئا من المشاعر لسواه يارب بلغنا رمضان وألبسنا به حُلل الإيمان والأُنس بك.

-اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا .

-اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم بلغنا رمضان وسماع التراويح ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القرآن الكريم ياربّ بلّغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

اللهم بلغنا رمضان بلوغا يغير حالنا إلى أحسنه ويُهذب نفوسنا اللهم رحمة ومغفرة وعتق من النار. الله ياودود ياودود ياذا العرش المجيد يامبدئ يامعيد يافعال لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملئ الكون و عزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شي يامغيث اغث السويس وأهلها بلغنا رمضان واجعل لنا من نصيب الأجر فيه الكثير.

دعاء استقبال رمضان

دعاء استقبال رمضان يحن المسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها لشهر رمضان، وليالي رمضان، وتراويحه وقيامه، فكلنا نحن لأيامه وعاداته وتقاليده، وأن تصدح المساجد فيه بالصلوات والشعائر، فعلينا الاستعداد له بصلة الأرحام وذكر الله والترابط والبعد الخصام والتشاحن ونستهل الشهر العظيم بالدعاء ، خاصة دعاء استقبال رمضان.

ونقول في دعاء استقبال رمضان اللهم بلغنا سماع التراويح ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القران يا رب العالمين.

-مع قدوم شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران، أسألك اللهم أن تبارك لنا في شعبان وتبلغنا رمضان ونحن في أتم الصحة والعافية.

اللهم بلغنا رمضان ، واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة وتفريجا للهموم ، اشتقنا يا رمضان.

اللهم بلغنا تمام الأشياء وتحقق الأحلام وسماع صوت التراويح وطيب العيش وتيسير الصعوبات ،و تسخير الكون و الحياة ونحن ومن نحب بصحة وعافية يا الله .

- اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ ، وَ اجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ ، وَ اجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ .

اَللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيباً مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ ، وَ اهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ ، وَ خُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا اَمَلَ المُشتاقينَ .

-اللهم اجعل شهر رمضان فرج لكل صابر و شفاء لكل مريض و إستجابه لكل دعاء و نصرا للمسلمين ف أنت على كل شي قدير.

-اللهم إني أسألك فيه مِن الخير كلِّه، عاجلِه وآجِلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كلِّه، عاجلِه وآجلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم.

-اللهم إني أسألك فيه الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذ بك مِن النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألك أن تجعلَ كل قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا.

- اللهم هبت نسائم رمضان ولنا أحباب كنا نقضيه معهم غابوا عنا اللهم فاجزهم بالإحسان إحسانا وأكرمهم بعفوك ورضوانك في جنات النعيم.

-اللهم يا قاضى الحاجات ويا مجيب الدعوات اقض حوائجنا وحوائج السائلين يا الله انك على كل شيء قدير.. إنك على ما تشاء قدير.

-يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر.. أكرمنا في هذه الليلة المباركة.