احصل على فرصة لدورة تدريبية من البحث العلمي حول الأشعة السينية.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن الإصدار الأول من محاضرات ودورة تدريبية حول الأشعة السينية الناعمة (HESEB ) خلال يومي 8 و9 مايو 2023 بالأردن.

واوضحت انها تستهدف الدورة :

1- المستخدمين لخط الأشعة HESEB

2- توفير قاعدة معرفة نظرية وتجريبية في مجال علوم الأشعة السينية الناعمة.

واشارت إلى انها ستكون المحاضرات متاحة عبر الإنترنت، بينما يقتصر التدريب العملي على، مشاركين، سيتحمل المركز البدل اليومي ونفقات السفر و نفقات الإقامة بالكامل.

بينما آخر موعد لتقديم الطلبات 26 مارس 2023، ولاستيفاء استمارة المشاركة يرجي زيارة الرابط الإلكتروني

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/event/

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار بروتوكول التعاون العلمي بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، قبول مقترحات بحثية للأعوام (2024 – 2027)، وذلك طبقاً للشروط والمتطلبات الآتية:

مجالات التعاون التي يجب التقديم فيها خلال هذا الإعلان:

Earth Science including:

Evolutions of structure, composition and functions of critical zones for typical Surface-Earth systems

Interconnections between water, food, and ecosystem security

Ecological approaches to achieve carbon neutrality

Global changes and environmental disaster risks in “silk road” economic zones

“Environment-society” big data platform and optimizing strategy in typical regions of China and the World

وأوضحت أنه لمزيد من المعلومات وللتقديم من خلال الرابط فى الأسفل:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls/china-3/