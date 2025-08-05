نتيجة انتخابات الشيوخ.. الهيئة الوطنية تحدد موعد إعلانها لمقاعد الفردي والقائمة

تعلن نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ يوم 12 أغسطس الجاري ويتم احتساب الفوز للمرشح فى النظام الفردي عن طريق إعلان انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية (50+1 من الأصوات الصحيحة)، وإذا لم تتوفر الأغلبية لأى من المترشحين أو لبعضهم، تجرى جولة الإعادة بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة.

وأنه نظرا لترشح قائمة واحدة فى نظام القوائم فيتم احتساب الفوز بالحصول على نسبة 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى كل دائرة من دوائر القوائم.

إجراءات الفرز

أكد القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة عمليات الهيئة أنه عقب انتهاء التصويت فى اليوم الأخير من انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025 فى التاسعة مساء وبالسماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى بالتصويت، سيتم فرز الأصوات.

تبدأ إجراءات الفرز بقيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بكل نظام، ثم يقوم فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل نموذج محدد.

ويعلن كل رئيس لجنة فرعية العدد الحصرى للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

وعقب انتهاء الفرز يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

وتقوم اللجان العامة بإعلان العدد الحصرى للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددى للأصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددى، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر

بدأت اللجان الفرعية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية صباح اليوم الثلاثاء في الساعة التاسعة صباحا فتح أبوابها لليوم الثاني على التوالي لاستقبال المصريين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتهت مدة توصيت المصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت الماضيين وانتهت فترة الصمت الدعائي للمرشحين بـ انتخابات مجلس الشيوخ كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس الماضي.

تقدّم 4 مرشحين بطلبات للتنازل عن ترشحهم على المقاعد الفردية، ثلاثة منهم عن دائرة محافظة القاهرة، والرابع عن دائرة محافظة الوادي الجديد، ليصبح إجمالي عدد المُرشحين على النظام الفردي 424 مرشحًا، منهم 183 مرشحاً مستقلاً، وعدد 241 مرشحاً عن الأحزاب السياسية.

اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر

عقد القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة، 3 مؤتمرات فى اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل فى انتخابات مجلس الشيوخ، مع رؤساء اللجان العامة فى المحافظات للوقف على سير العملية الانتخابية حتى غلق اللجان فى التاسعة مساء.

واعلن القاضى بندارى أن الهيئة الوطنية للانتخابات رصدت مجموعة من الشكاوى وهى، بعض الشكاوى المتعلقة بالكثافات وتم التواصل مع رؤساء اللجان لتيسير الأمور بسهولة ويسر، وانقطاع تيار كهربائي في أكثر من لجنة، وتم حل الأمر وتوفير مصدر بديل، وإشاعة بشأن الحبر الفسفوري، لأنه لا يتم استخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات البرلمانية يتم فقط في الاستفتاء والرئاسة، والالتزام بقرار الإدارة من 9 صباحا إلى 9 مساء، ومتابعة إغلاق كافة اللجان.

وقام القضاة رؤساء اللجان الفرعية التى تم إغلاقها، بتحرير محاضر إجراءات أثبتوا فيها أعداد الذين أدلوا بأصواتهم فى اليوم الأول للانتخابات، وأعداد بطاقات التصويت التى لم تستخدم، وعقب انتهاء تصويت آخر المواطنين الموجودين داخل حرم المراكز الانتخابية، تتم عملية إغلاق صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المؤمنة المخصصة لهذا الغرض، وإغلاق كافة الأبواب والنوافذ المحيطة بمقار تلك اللجان، ووضع الأختام اللازمة أعلاها على أن تستأنف اللجان عملها مرة أخرى اعتبارا من 9 من صباح الثلاثاء، فى اليوم الثانى والأخير من أيام التصويت.

وأكد القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة، على عدم وجود قرار بمد التصويت فى الداخل بانتخابات مجلس الشيوخ، ولكن سيسمح لآخر ناخب متواجد داخل جمعية الانتخاب بالتصويت.

واستمع بنداري إلى رؤساء اللجان الفرعية والعامة ولجان المتابعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية فى اللجان، خلال تقنية الفيديو كونفرانس، فقال المستشار محمود حمادة رئيس لجنة 52 محافظة قنا، إنه لا توجد معوقات، ومازال التصويت مستمرا لآخر ناخب متواجد، وقال المستشار إسلام عبد النبى، رئيس اللجنة 60 فى أسوان، أن اليوم الأول مر بسلاسة وسيتم غلق الصناديق لعدم وجود أى ناخب فى جمعية الانتخاب، فيما أكد المستشار ايهاب همت، رئيس لجنة المتابعة لمحكمة الفيوم، أن كل اللجان بدأت فى موعدها، وجارى الانتهاء من غلق اللجان، بينما قال المستشار عماد عثمان رئيس لجنة المتابعة لمحافظة أسيوط، أن العملية الانتخابية بدأت فى كل اللجان فى موعدها ماعدا 4 لجان تم تأجيلهم لمدة ساعة، وأنه يتابع إجراءات الغلق لكافة اللجان الفرعية.

وقال عمرو سلامة رئيس لجنة المتابعة لمحافظة بنى سويف، إنه بالنسبة للموظفة التى أصيبت بالإعياء فى اللجنة 277 وقررت العودة للمنزل، مشيرا إلى أن الإقبال كان اليوم كبيرا، واستعانت فى إحدى اللجان بموظفين زيادة نظرا لكثافة الحضور، انتظمت اللجان ماعدا لجنتين إحداهما تأخرت نصف ساعة والأخرى ساعة عن موعدها، وأكد رئيس لجنة المتابعة لمحكمة الجيزة، أن كل اللجان بدأت فى موعدها، وأن العملية الانتخابية سارت بشكل جيد، وأن والأمور تمت بيسر وسلاسة، وأوضح المستشار محمد عزت رئيس لجنة المتابعة لمحافظة شمال سيناء، أن كل اللجان بدأت فى موعدها، وانتظمت العملية الانتخابية طوال اليوم، كما أن العملية تسير بشكل جيد، وكان هناك تواجد كثيف والإقبال جيد جداً، وأشار المستشار عبد السلام عارف رئيس لجنة المتابعة لمحافظة أسيوط، إلى أن الأمور تسير بشكل جيد والجهات المعنية كان لها دور كبير فى التأمين، وأن كل اللجان بدأت فى موعدها، ولفت المستشار هشام مصطفى رئيس لجنة المتابعة بمحافظة بنى سويف إلى الكثافات فى لجان الانتخاب التى ظهرت بشكل متباين، وان الجهات الأمنية تقوم بدور كبير فى التأمين والتنظيم.

تجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس، يتنافس فيها 424 مرشحا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى فيما ترشحت قائمة واحدة وهى القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشحا على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.