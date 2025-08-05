توافد الناخبين على صناديق الاقتراع فى ثاني أيام انتخابات الشيوخ بالوادى الجديد.. صور وفيديو

شهدت لجان الناخبين بمحافظة الوادي الجديد توافدا شديدا على صناديق الاقتراع لأداء واجبهم الوطنى فى انتخابات مجلس الشيوخ، من الساعة الأولى لفتح باب اللجان فى ثاني أيام هذا العرس الديمقراطي وذلك وسط إجراءات تأمينية مشددة وتواجد أمنى مكثف حيث تم وضع علامات المرور والحواجز التى تمنع دخول السيارات إلى محيط اللجان كما تم إنشاء سرادقات الحماية من أشعة الشمس وأجهزة للكشف عن المتفجرات والآلات الحادة لتأكيد الإجراءات الأمنية قبل دخول اللجان الانتخابية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات داخل المحافظة 194 ألفا و350 ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنة رئيسية واحدة تضم 60 لجنةً فرعية و 60 مركزًا انتخابيًا، مناشدًا المواطنين بالمشاركة الإيجابية في اختيار من يُمثلهم داخل المجلس.

وجرى تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة لليوم الثانىمن الانتخابات وذاك لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليومين، وسرعة التعامل مع أي شكاوى و تذليل أي معوقات قد تواجه الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية داخل مقار اللجان.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على انتظام لجان انتخابات مجلس الشيوخ منذ بدء عملية التصويت في تمام التاسعة من صباح اليوم، بجميع المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة، وذلك خلال متابعته انتظام فتح اللجان الانتخابية من داخل مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء مركز العمليات، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية؛ لتوفير بيئة آمنة وميسرة تمكن الناخبين من أداء واجبهم بسهولة ويسر.

وشدد المحافظ على التنسيق بين كافة غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات، مؤكدًا توفير كافة التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، من مصادر كهرباء بديلة، وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ووسائل انتقال للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالمناطق النائية.