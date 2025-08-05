محافظ دمياط يتابع سير الانتخابات من مركز سيطرة الشبكة الوطنية

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، من داخل غرفة العمليات المُنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثانى للتصويت.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة.

وأكد " محافظ دمياط " انتظام عملية التصويت بجميع اللجان على مستوى المحافظة، وأشاد بإقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم و المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم .

هذا ويشار إلى أنه تم تجهيز ١٢٩ مركزت انتخابيا و١٣٠ لجنة فرعية لاستقبال نحو ١١٥١٦٧٤ ناخبا وناخبة.