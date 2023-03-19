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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختناق 9 أشخاص إثر اندلاع حريق في منزل بالمنيا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بديرمواس

أصيب 9 أشخاص بضيق في التنفس إثر نشوب حريق داخل منزل بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل منزل بإحدى قرى مركز  ديرمواس.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب حريق داخل منزل ملك بكر . ن. ع  وتم إخماده والسيطرة عليه.

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وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص وهم أسماء.  ب. ن 25 عاما وهاله. م. ع19 عاما ووردة. ف. ع 42 عاما ومحمد. ا. ع 21 عاما ومحمد. ا. ع 21 عاما ومريم. ع. ن 19 عاما وأماني. ا 20 عاما وحسن. خ. م 27 عاما ووردة. ع. وم 28 عاما وتم نقلهم إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج لاصابتهم بضيق في التنفس، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

المنيا الحماية المدنية نيابة نشوب حريق باحدى قرى

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