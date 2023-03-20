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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يتم الإطاحة بماكرون من داخل حزبه بسبب عناده السياسي؟

صدى البلد

كشف مجدي يوسف، مراسل برنامج علي مسئوليتي من بلجيكا، آخر تطورات أزمة المظاهرات التي شهدتها فرنسا بسبب تمرير البرلمان الفرنسي لقانون التقاعد؛ الذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بدلاً من 62.

وقال يوسف، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، إن معاش الموظفين في فرنسا يصل إلى 900 يورو، مؤكدًا أن رفع سن التقاعد هو الثالث الذي تتخذه باريس.

وأضاف مجدي يوسف، مساء اليوم الأحد، أن الحد الأدنى في المرتبات التي تحصل عليها الغالبية في فرنسا هي 1100 يورو لشخص، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر للموظفين في فرنسا لقبول نظام التقاعد؛ وخروجهم للتظاهرات ضد هذا القانون نتيجة شعورهم بالانهيار.

وأوضح، أن خروج المتظاهرين الفرنسيين في شارع الشانزليزيه؛ يضرب العامود الفقري للسياحة الفرنسية ككل؛ حيث أن إغلاق هذا الشارع يؤدي إلى إغلاق المحاور المجاورة له؛ لأنه يُعد أحد المعالم السياحية الفرنسية.

وتوقع مجدي يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، استمرار التظاهرات في فرنسا؛ لأن المواطنين يشعرون بأنهم لا يجدون ما يخسرونه؛ وهناك حوالي 75% من الفرنسيين يرفضون قانون التقاعد.
 

برنامج على مسئوليتي أحمد موسى المتظاهرين البرلمان الفرنسى مجدي يوسف

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