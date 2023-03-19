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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

200 مليون دولار.. تفاصيل تطوير ميناء سفاجا بالتعاون مع الشركة الإماراتية

كامل الوزير، وزير
كامل الوزير، وزير النقل

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن موانئ دبي، تدير محطتين في ميناء السخنة منذ الألفينات، متابعا: ميناء سفاجا الحالي يعمل بشكل طبيعي ويصدر محاصيل صعيد مصر.

وأكمل  الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، على قناة "MBC مصر" : ميناء سفاجا الحالي بمثابة نافذة الصعيد، ويعمل طوال الـ 24 ساعة، وبطاقة كاملة، منوها بأن تسعى لتنفيذ مثلث ذهبي للصناعات من قنا لسفاجا في منطقة البحر الأحمر.

وأضاف سيتم إنشاء مصنع ألومنيوم في سفاجا، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة، متابعا: سنقوم بإنشاء محطة جديدة بعيدة عن ميناء سفاجا الحالي، بتكلفة 2.5 مليار جنيه.

ولفت إلى أن استثمارات الشركة الإماراتية ستصل إلى ٢٠٠ مليون دولار في ١٨ شهر، متابعا: والحد الأدنى للتداول الذي ستحصل عليه مصر  1.5 مليار دولار على مدار عقد الامتياز.
 


 

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