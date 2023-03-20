وزير النقل يؤكد: الدولة لها السيادة الكاملة على ميناء سفاجا 2

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة تعمل على تطوير العديد من المناطق والموانئ، متابعا: تم تطوير محطة ركاب الغردقة، ونعمل الآن على تطوير ميناء شرم الشيخ.

وأضاف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، على قناة "MBC مصر": لامتياز الموقع بين وزارة النقل وموانئ أبو ظبي لتشغيل ميناء سفاجا 2؛ لا يعني أن السيادة المصرية على الميناء منعدمة، الميناء ملك مصر.

وأكمل: مصر لها السيادة الكاملة على ميناء سفاجا 2، وفي حالة استرداد الميناء أثناء فترة الامتياز سنحصل على البنية الفوقية التي أنشأها الطرف الآخر، مؤكدا على أن إدارة الشركات للموانئ ليس بدعة، وموجودة في العالم كله.

وأشار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن هناك توجيه من الرئيس السيسي بإنشاء مصنع ألمونيوم في ميناء سفاجا.

