معوض: انضمام كهربا لمنتخب مصر ليس مفاجأة.. وفيتوريا يسعى لصناعة لاعبين دوليين

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن انضمام كهربا لمنتخب مصر ليس مفاجأة، خصوصا بعدما تالق بشكل واضح مع الأهلي بعد فترة ايقافه الطويلة، مشيرا إلى أن اللاعب كان مؤثرًا وسجل عدة أهداف في المباريات الأخيرة مع الفريق الأحمر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "كهربا كان له دور كبير مع الأهلي، حتى مشاركته كانت رائعة أمام القطن، وانضمامه لمنتخب مصر هام جدا في ظل قلة عدد المهاجمين المميزين".

وأضاف: "معظم الاختيارات لقائمة منتخب مصر منطقية، واستبعاد عمرو السولية بعد عودته من الإصابة، لا يوجد أي مفاجآت كبيرة سواء المنضمين أو المستبعدين، ولابد من النزول بالاعمار السنية والاستفادة من المنتخب الاوليمبي خصوصا ان فيتوريا لديه عقد مستمر حتى 2026، وعليه الاستعانة بعناصر أقل في السن".

وواصل: "الهدف الاهم هو النزول بالاعمار السنية وصناعة لاعبين دوليين، واتمنى ان تساعده النتائج لاكمال مسيرته بشكل جيد".

وأكمل: "محمد الشناوي هو الحارس الأفضل ولا يجب أن يتم انتظار أي خطأ من أجل تقييمه، بينما احمد الشناوي لم يستغل فرص كثيرة ليكون الحارس الدولي الأول، حتى أرقامه مع بيراميدز ليست جيدة".