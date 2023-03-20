محاولة واحدة.. إعتراف صادم من الرئيس التشيكي بشأن فرص أوكرانيا في الحرب

أعلن الرئيس التشيكي بيتر بيفل، الأحد، أن القوات الأوكرانية لديها وحاولة واحدة فقط لشن هجوم مضاد كبير على روسيا هذا العام وفي غضون أشهر قليله فقط، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال بيفل في تصريحات صحفية، إن أوكرانيا سيكون لديها محاولة واحدة فقط لشن هجوم مضاد كبير ضد القوات الروسية، ولكن إذا فشلت كييف في الهجوم أو إذا لم تقم به في خلال الأشهر القادمة، فسيكون من الصعب للغاية العثور على أموال للهجوم التالي.

وأشار إلى أنه يجب أن يتم الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في غضون بضعة أشهر فقط، وأن الفرصة متاحة الآن هذا العام فقط.

وأضاف أنه لن يكون من السهل على كييف الحصول على المساعدة بسبب إرهاق الحرب، لافتا إلى أن هذا لا يعني فقط نقص الموارد وتدمير البنية التحتية، ولكن أيضا إرهاق الدول الغربية التي تدعم أوكرانيا.

وتوقع الرئيس التشيكي أن الولايات المتحدة قد تفقد الاهتمام برعاية أوكرانيا في وقت مبكر من العام المقبل، وسيتبعها تراجع مماثل من الدول الأوروبية أيضا.