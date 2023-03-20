هتفت جماهير برشلونة ضد فينيسيوس جونيور موهبة ريال مدريد، وذلك في مباراة الكلاسيكو، التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأحد، في ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري الإسباني.

لماذا هتفت جماهير برشلونة بموت فينيسيوس؟

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن جماهير برشلونة هتفت (الموت لفينيسيوس) بعد أن قام فينيسيوس بالإشارة على شعار بطل العالم للأندية على قميص ريال مدريد، وهو ما زاد من غضب الجماهيرالبارسا لذلك هتفت ضده بالموت.

وحقق برشلونة فوزا قاتلا على غريمه اللدود ريال مدريد بنتيجة 2-1، مساء أمس الأحد، حيث سجل رونالد أراوخو لاعب برشلونة الهدف الأول في المباراة لريال مدريد بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 9، بينما أحرز لبرشلونة سيرجي روبرتو في الدقيقة 45، وفرانك كيسي 90+2.