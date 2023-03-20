زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب كهرمان مرعش في تركيا

أفادت صحيفة “يني شفق” التركية، اليوم الإثنين بوقوع زلزال في كهرمان مرعش بتركيا، التي تضررت بالزلزال الاخير في ٦ فبراير.

وجاء في الصحيفة أنه وقع زلزال بقوة 4.3 درجة في منطقة إكينوزو في كهرمان مرعش.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أمس الأحد، عن وقوع زلزال جديد في منطقة يحيالي في قيصري التركية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا جديدا ضرب مدينة جوكسون في محافظة كهرمان مرعش التركية.

وحذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، الذي تنبأ بزلزال كهرمان مرعش وإلازيج، من جديد من أن زلزالا بقوة 9 ريختر قد يضرب مرمرة.