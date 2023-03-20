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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يفتتح معرض أهلا رمضان بقرية الجبيل طور سيناء بتخفيضات 30٪

افتتاح معرض الجبيل
افتتاح معرض الجبيل

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، معرض "أهلا رمضان" المقام بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء، أقيم المعرض بالتنسيق بين المحافظة، ومديرية التموين، والغرفة التجارية، والوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، ومديرية الزراعة، ويتضمن جميع أنواع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 15% حتى 30%، منها “الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والسمن، جميع أنواع الجبن، والدقيق، ولحوم، ودواجن، وخضراوات وفاكهة”، وذلك بأسعار مخفضة عن الأسواق، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وبمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

 

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى دعم المحافظة بنحو 10 أطنان من اللحوم والدواجن وأيضا بعض السلع الغذائية لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا بالمجان خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تخفيف العبء عن كاهل هؤلاء الفئة من المواطنين التي تحتاج إلى دعم الدولة، وتكاتف الجميع للوقوف بجانبهم حتى نجتاز هذه الفترة من الغلاء  التي يعاني العالم أجمع  منها.

 

وأشار إلى أنه جرى توزيع أكثر من  30 طنا من المواد الغذائية المختلفة بالمجان على المواطنين الأكثر احتياجا بكافة مدن المحافظة وجار توزيع نحو 30 طنا أخرى، إضافة إلى التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ البيع التابعة لمديريات التموين والزراعة، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة دعما للمواطنين من محدودي الدخل.

وأكد المحافظ  أنه يجرى مواجهة جشع التجار بكل حزم، ومنعهم من استغلال المواطنين، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وأماكن تداول الأغذية والمشروبات للتأكد من الالتزام بالتسعيرة، إضافة إلى  التوسع في في افتتاح المعارض والمنافذ الخاصة ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة،  وتزويدها بجميع السلع الغذائية خاصة التي يوجد عليها إقبال، ومدى الالتزام بنسبة التخفيض المتفق عليها لكافة السلع الغذائية.

 

جدير بالذكر أن  عدد المعارض الكبرى بمحافظة جنوب سيناء، يبلغ 18 معرضا ومنفذا، بواقع  3 معارض بمدينة الطور، ومعرض بمدينة شرم الشيخ ، و14 منفذا بواقع 4 منافذ بمدينة دهب، و2 منفذ بمدينة رأس سدر، و 2 منفذ بمدينة أبوزنيمة، و 2 منفذ بمدينة أبورديس، و2 منفذ بمدينة نويبع، ومنفذ بسانت كاترين، وآخر بمدينة طابا.

رافق المحافظ خلال الافتتاح القيادات التنفيذية والأمنية، ووكيل وزارة التموين، ووكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

فودة يفتتح معرض اهلا رمضان

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IMG_٢٠٢٣٠٣٢٠_٢١٣١٥٣
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IMG_٢٠٢٣٠٣٢٠_٢١٣١٢٦
اللواء خالد فودة محافظ يفتتح معرض اهلا رمضان طو سيناء

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