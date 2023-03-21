نائلة جبر: رغم قصص الكفاح والصعوبات الكثيرة نجحت المرأة في الدبلوماسية المصرية

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إنها سعيدة بتكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات احتفالية المرأة والأم المصرية لعام 2023.



وأضافت السفيرة نائلة خلال مداخلة هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية، أن هذا التكريم كان مفاجأة، وهذا شيء أسعدني جدا كدبلوماسية لأن هذا التكريم لشخصي وللمؤسسة الدبلوماسية كلها ولزملائي وتلامذتي.

وأكدت، أن المرأة المصرية لديها الكثير من المسؤوليات وقصص الكفاح الطويلة والشاقة لأسرتها، موضحة أن كان لديها العديد من قصص الكفاح والكثير من الصعوبات في الغربة، ولكن رغم كل هذه التحديات وسواء التوقيت وظروف العمل الشاقة نجحت المرأة في الدبلوماسية المصرية.





