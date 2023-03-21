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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيلادلفيا تدفع 9.25 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية لأنصار جورج فلويد ضد الشرطة

انصار جورج فلويد
انصار جورج فلويد

قالت المدينة يوم الاثنين إن فيلادلفيا ستدفع 9.25 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية رفعها متظاهرون من أجل العدالة العنصرية اتهموا الشرطة بإساءة معاملتهم في مسيرة 2020 بعد مقتل جورج فلويد.

وقالت حكومة مدينة فيلادلفيا في بيان مكتوب إن المبلغ سيوزع على 343 مدعيا زعموا حدوث إصابات جسدية ونفسية في استجابة الشرطة للاحتجاجات التي أشعلتها مقتل فلويد ، وهو رجل أسود غير مسلح ، على يد شرطة مينيابوليس.

وقال محامو المدعين إن المدينة ستقدم أيضًا منحة لا تقل عن 500 ألف دولار إلى صندوق Bread & Roses Community Fund للحصول على استشارة مجانية للصحة العقلية لسكان West Philadelphia ، وهو حي تقطنه أغلبية من السود ، وكانوا ضحايا عنف الشرطة.

وأظهرت مقاطع فيديو للاحتجاج شرطة فيلادلفيا وهي تستخدم الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على حشد من المتظاهرين الذين تجمعوا على طريق سريع رئيسي في 1 يونيو 2020. كما اتهم المدعون الشرطة بإطلاق الرصاص المطاطي على الحشد.

كانت احتجاجات عام 2020 في فيلادلفيا من بين العديد من الاحتجاجات التي جاءت بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابط شرطة مينيابوليس وهو يعلق عنق فلويد على الأرض بركبته لمدة تسع دقائق تقريبًا.

ووصف صندوق الدفاع القانوني ، وهو أحد المنظمات التي تمثل المدعين ، المستوطنة بأنها واحدة من أكبر المستوطنات في تاريخ المدينة. وقال الصندوق إن الشرطة وافقت على الاجتماع مع سكان غرب فيلادلفيا كل ستة أشهر لتقديم بيانات عن استخدامها للقوة والرد على أسئلة المجتمع.

وقال رئيس بلدية فيلادلفيا جيم كيني إن الألم والصدمة الناجمين عن 'إرث من العنصرية المنهجية ووحشية الشرطة ضد سكان فيلادلفيا من السود والبنيون لا يقاس' لكنه يأمل أن تساعد التسوية في تحقيق بعض الشفاء.

وقالت مفوضة الشرطة دانييل آوتلو إن إدارتها 'منظمة تعليمية' وستواصل العمل لتوفير حماية أفضل 'لحقوق التعديل الأول للمتظاهرين'.

وافقت مدينة نيويورك مؤخرًا على دفع الملايين للمتظاهرين الذين زعموا انتهاكات الشرطة خلال مظاهرات تلك المدينة في أعقاب وفاة فلويد.

جورج فلويد مينيابوليس الرصاص المطاطي شرطة مينيابوليس الغاز المسيل للدموع

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