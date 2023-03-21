دعاء للأم المتوفية في عيدها.. 9 أدعية تضيء قبرها وتجعله جنة

لا شك أن دعاء للأم المتوفية في عيدها هو أفضل هدية يمكنك بر والدتك بها في هذه المناسبة من أكثر الأعمال التي تصل إلى الميت في قبره، وينتفع المتوفى بثوابه، حيث ينقطع عمل الإنسان بمجرد وفاته، إلا من ثلاثة من بينها الدعاء للميت أو ادعية المتوفي ، كما أخبرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له»، والدعاء عامة هو عبادة فضلها وخيرها كبير يمتد لكافة أطرافه، وللحي والميت، للنفس وللغير، وليس دعاء للميت فقط أو ادعية المتوفي فقط.

دعاء للأم المتوفية في عيدها

لعل دعاء للأم المتوفية في عيدها أفضل هدية يمكن أن تصل للأم المتوفية في ذكرى الاحتفال بعيد الأم، حيث لم تعد الهدايا المادية تجديها، وفي قبرها لن ينفعها سوى دعاء أو صدقة تضيؤه وتوسعه، وتؤنس وحشته، ومن دعاء للأم المتوفية في عيدها ما يلي:

- اللهم اجعل عيدها في الجنة أجمل.

- ربي لا تحرم أمي من رائحة الجنة فهي لم تحرمني شيئًا من الدنيا.

-اللهم أنزل نورًا من نورك على أمي.

- اللهم أنِر لها قبرها ووسع مدخلها وآنسها في وحشتها.

- اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها”.

- اللهم ارحم أمي رحمة واسعة وتغمدها برحمتك.

- اللهم ارحمها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك”.

- اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة هي وجميع موتى المسلمين .

- اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت واسألك يارب أن تغفرلها وتنزل الضياء على قبرها وسعة تؤنس وحشتها .

- اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها .

- اللهم أبدلها دار خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها وذرية خير من ذريتها .

دعاء للميت أبي وأمي

يعد دعاء للميت أبي وأمي من جملة أدعية البر التي يحتاجها الوالدان في قبريهما، فأدعية المتوفي هي من الأعمال التي تخفف عذاب القبر بل وقد تبدل قبورهما تمامًا من حفرة من نار إلى روضة من رياض الجنة، لذا على الأحياء إدارك قيمة وأهمية الدعاء للميت عامة والحرص عليها، ومن دعاء للميت أبي وأمي الذي يخفف عنهما عذاب القبر:

• اللهم ارحمهما واغفر لهما وآنس وحشتهما ووسع قبرهما.

• اللهمّ اجعل قبرهما روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهم ارحمهما رحمةً تسع السماوات والارض.

• اللهم اجعل قبرهما في نور دائم لا ينقطع واجعلهما في جنتك آمنان مطمئنان يارب العالمين.

• اللهمّ افسح لهما في قبرهما مدّ أبصارهما، وافرش قبرهما من فراش الجنّة.

• اللهم ارحمهما ولا تطفئ نور قبرهما.

• يا قيوم أقمهما على نور في قبرهما، ومستبشران بحسن إجاباتهما وتثبيتك إياهما عند السؤال.

• اللهمّ أعذهما من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيهما.

• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

• اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

• اللَّهُمَّ إنَّ أبي وأمي في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُما وَارْحَمْهُما ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ

• اللهم ! اغفرلهما وارحمهما ، واعف عنهما وعافهما ،وأكرم نزلهما، ووسع مدخلهما، واغسلهما بماء وثلج وبرد، ونقهما من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهما دارا خيرامن دارهما، وأهلا خيرا من أهلهما ، وقهما فتنة القبر وعذاب النار.

• يامن تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروب، و منقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارته و نجدته في قبره ورحمته وتسلية اهله وسلوانهم.

• يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياءا على ميتنا و من يسكنون قبره من قبله، اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.

فضل الدعاء للميت

يعد دعاء للميت أو ادعية المتوفي والدعاء عامة من النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا، به نناجي ربنا عز وجل ونطلب منه أن يحقق لنا حاجاتنا، فعلى اختلاف الناس بأحوالهم وأساليبهم وطرقهم في التعبير عن حاجاتهم، إلا أنهم جميعًا يدعون الله ، و فضل الدعاء للميت يتحقق إذا دعا الإنسان بالرحمة والمغفرة للمتوفي ، حيث إنه بذلك لم ينقطع عمله في الدنيا، ويخفف الله عن الميت بقدر ما يدعو له الناس، وهذا ما يبين فضل الدعاء للميت .

وكذلك يعد دعاء للميت أو ادعية المتوفي هو أمر رباني ووصية نبوية، فقد قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ»، لأن دعاء للميت يخفف عنه في القبر ، وبه يستمر عمله في الدنيا كأنه لازال من الأحياءً ، فالمتوفي في قبره ينتظر دعاء للميت من أخيه أو أبيه أو صديقه فإن نال الدعوة يسعد بها وتكن له أحبُّ من الدنيا وما فيها، دعاء للميت ينفع الأموات بإجماع المسلمين، وهذا هو فضل الدعاء للميت وكذلك تُشرع الصدقة عن الميت، ويُشرع أداء العمرة والحج والصدقة عنه، فينتفع بذلك.