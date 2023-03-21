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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفضل دعاء في آخر شعبان.. علي جمعة: النبي أوصى بـ8 كلمات تجمع الأرزاق والخيرات

أفضل دعاء في آخر
أفضل دعاء في آخر شعبان

نشهد في هذا الوقت الساعات الأخيرة من شهر شعبان، الذي أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باغتنامه ، حيث إنه شهر يغفل عنه الناس، ومن ثم يبحث الكثيرون عن أفضل دعاء في آخر شعبان ، لعلهم به يودعون همومهم وأحزانهم مع رحيل الشهر الفضيل، أملاً في دخول رمضان وهو شهر الخير والغفران بلا أوجاع أو آلام، ولعل هذا ما يدلل على أهمية معرفة أفضل دعاء في آخر شعبان الفضيل، لنطوي صفحات الأحزان ونفتح صفحة جديدة في رمضان.

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أفضل دعاء في آخر شعبان

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن أفضل دعاء في آخر شعبان ،  إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أخبرنا عن أفضل صيغ الدعاء، منوهًا بأنها من ثماني كلمات تجمع خيرات الدنيا والآخرة.

وأوضح " جمعة " عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أن أفضل دعاء في آخر شعبان من ثماني كلمات ، وهو ( اللهم إني أسألك العفوَ والعافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ)، مستشهدًا بما ورد في سنن ابن ماجه، أنه ( أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رجلٌ فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ أيُّ الدُّعاءِ أفضلُ ؟ قالَ سَل ربَّكَ العفوَ والعافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ . ثمَّ أتاهُ في اليومِ الثَّاني فقالَ يا رسولَ اللَّهِ أيُّ الدُّعاءِ أفضلُ قالَ سَل ربَّكَ العفوَ والعافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ . ثمَّ أتاهُ في اليومِ الثَّالثِ فقالَ يا نبيَّ اللَّهِ أيُّ الدُّعاءِ أفضلُ قالَ سَل ربَّكَ العفوَ والعافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ فإذا أُعطيتَ العفوَ والعافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ ، فقد أفلحتَ).

وتابع: وقال المباركفوري في شرح الترمذي : في أمره صلى الله عليه وسلم للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير العباس سؤاله بأن يعلمه شيئا يسأل الله به دليل جلي بأن الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من الأدعية ولا يقوم مقامه شيء من الكلام الذي يدعى به ذو الجلال والإكرام . والعافية هي دفاع الله عن العبد ؛ فالداعي بها قد سأل ربه دفاعه عن كل ما ينويه .

وأضاف أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عمه العباس منزلة أبيه ويرى له من الحق ما يرى الولد لوالده ففي تخصيصه بهذا الدعاء وقصره على مجرد الدعاء بالعافية تحريك لهمم الراغبين على ملازمته وأن يجعلوه من أعظم ما يتوسلون به إلى ربهم سبحانه وتعالى ويستدفعون به في كل ما يهمهم ، ثم كلمه صلى الله عليه وسلم بقوله :”سل الله العافية في الدنيا والآخرة\” فكان هذا الدعاء من هذه الحيثية قد صار عدة لدفع كل ضر وجلب كل خير والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا . تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري 9/395 بتصرف.

وأكد أن العافية من أفضل ما يعطى المرء في دنياه بعد حسن الإيمان بخالقه ومولاه ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِحْصَنٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا. أخرجه البُخَارِي ، في ”الأدب المفرد”300 و”ابن ماجة”4141 و”التِّرمِذي” 2346 .

واستطرد: يقول ابن الجوزي :  ”السعيد من ذل لله وسأل العافية ، فإنه لا يوهب العافية على الإطلاق  ،  إذ لابد من بلاء  ،  ولا يزال العاقل يسأل العافية ليتغلب على جمهور أحواله  ،  فيقرب الصبر على يسير البلاء  ،  وفي الجملة ينبغي للإنسان أن يعلم أنه لا سبيل لمحبوباته خالصة  ،  ففي كل جرعة غصص وفي كل لقمة شجأ  ،  وعلى الحقيقة ما الصبر إلا على الأقدار  ،  وقل أن تجري الأقدار إلا على خلاف مراد النفس  ،  فالعاقل من دارى نفسه في الصبر بوعد الأجر  ،  وتسهيل الأمر  ،  ليذهب زمان البلاء سالما من شكوى  ،  ثم يستغيث بالله تعالى سائلا العافية  ،  فأما المتجلد فما عرف الله قط  ،  نعوذ بالله من الجهل به  ،  ونسأله عرفانه إنه كريم مجيب\” . صيد الخاطر ص 233.

وأشار إلى أنه جاء عن بديل بن ميسرة قال كان مطرف يقول لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن ابتلى فأصبر وكان أخوه أبو العلاء يقول اللهم أي ذلك كان خيرا فعجل لي ، وقال عمرو بن السكن قال كنت عند سفيان بن عيينة فقام إليه رجل من أهل بغداد فقال يا أبا محمد أخبرني عن قول مطرف لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر أهو أحب إليك أم قول أخيه أبي العلاء اللهم رضيت لنفسي ما رضيت لي قال فسكت سكتة ثم قال قول مطرف أحب إلي فقال الرجل كيف وقد رضي هذا لنفسه ما رضيه الله له قال سفيان إني قرأت القرآن فوجدت صفة سليمان مع العافية التي كان فيها نعم العبد إنه أواب ووجدت صفة أيوب مع البلاء الذي كان فيه نعم العبد إنه أواب فاستوت الصفتان وهذا معافى وهذا مبتلى فوجدت الشكر قد قام مقام الصبر فلما اعتدلا كانت العافية مع الشكر أحب إلي من البلاء مع الصبر. حلية الأولياء 2/212.

ودلل بما ورد عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ قَالَ : الْخَيْرُ الَّذِي لا شَرَّ فِيهِ : الشُّكْرُ مَعَ الْعَافِيَةِ ، وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ؛ فَكَمْ مِنْ مُنْعَمٍ عَلَيْهِ غَيْرِ شَاكِرٍ ، وَمُبْتَلًى غَيْرِ صَابِرٍ ؟ !. ابن عبد البر : المجالسة وجواهر العلم 6/313.

 

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