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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للتصدي لآفة التمييز العنصري وصون كرامة الإنسان

صدى البلد

  دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، القادة في كل المجالات إلى التصدي لآفة التمييز العنصري وصون كرامة وحقوق جميع الأشخاص وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها، وذلك في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري.


وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال الأمين العام "إن التمييز العنصري يؤدي إلى انقسام المجتمعات، وهو مسؤول على مر التاريخ عن كم من الوفيات والمعاناة، ولا يزال التمييز العنصري وتركة الرق والاستعمار يزهقان الأرواح ويحدّان من فرص التحرر منهما، حيث إنهما يحرمان مليارات الأشخاص من التمتع بحقوق الإنسان والحريات المكفولة لهم كاملة".


ومع اقتراب الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دعا الأمين العام إلى الالتزام باجتثاث العنصرية والتمييز العنصري وبصون الكرامة والحقوق لكل الأشخاص في كل مكان".


وشدد الأمين العام على أن العنصرية تؤجج التوترات ويمكن أن تسهم في إيجاد أرضية للعنف والجرائم الوحشية عندما يتم استغلالها من الحكومات وغيرها من السلطات لأغراض سياسية.


وقال" إن كراهية الأجانب والتحيز وخطاب الكراهية وغير ذلك من أشكال العنصرية والتعصُب آخذة في الازدياد في كل مكان، فالقادة السياسيون يتخذون الأقليات والمهاجرين كبش فداء، والمؤثِّرون على وسائل التواصل الاجتماعي يحوّلون العنصرية إلى سلعة رابحة على شبكة الإنترنت، كما يعيد الذكاء الاصطناعي إنتاج التمييز العنصري في شكل رقمي، مشيرا إلى أنه بعد فترة تزايدت خلالها الصحوة العالمية، أصبحت تواجه بعض البلدان الآن ردة فعل عنيفة تناهض المساواة في الحقوق وكفالة الكرامة للجميع".
 

وأكد "جوتيريش" ضرورة مقاومة هذه الاتجاهات وردها إلى المسار الصحيح، مضيفا"يتعين علينا أن ندين التمييز العنصري بجميع أشكاله وأن نقضي عليه ونتصدى له، أينما وكلّما ظهر".
 

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