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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم

صدى البلد

سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا في بداية التعاملات اليوم، الثلاثاء، في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع. 

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 7 - 22 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت العملة الأوروبية اليوم 32.91 جنيه للشراء و33.08 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 33.03 جنيه للشراء، و33.20 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.00 جنيه للشراء، و33.11 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعا ملحوظا ما بين 20 - 24 قرشا للشراء والبيع، في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني اليوم 37.65 جنيه للشراء، و37.89 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 37.78 جنيه للشراء، و38.01 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 37.68 جنيه للشراء و37.81 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع في البنك الأهلي، والدرهم الإماراتي سجل اليوم 8.39 جنيه للشراء والبيع، والدينار الكويتي سجل اليوم 97.02 جنيه للشراء و100.66 جنيه للبيع.

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