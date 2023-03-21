رؤية هلال شهر رمضان.. تعرف على الدعاء المأثور عن النبي

رؤية هلال رمضان .. محل بحث كثير من المسلمين بعد إعلان دار الافتاء ، أن اليوم الثلاثاء سيتم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك ، و سيتم عمل بث مباشر على التليفزيون المصري وعلى صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبا.

وتستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا، اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1444 هجريا.



وتشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان 1444 هجريا سيكون أول أيامه فلكيا بعد غد الخميس 2023 / 3 / 23 م.



ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 ه الموافق 2023 / 3 / 21 م (يوم الرؤية).



شهر رمضان هو الشهر التاسع فى السنة القمرية، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوال، وقد فضله الله -تعالى- على باقى أشهر السنة؛ لأنه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فرض على كل مسلم، وعنه قال النبى -صلى الله عليه وسلم-: (بنى الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان)،



ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".



والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

دعاء النبي عند رؤية الهلال



كان يدعو عند رؤية هلال شهر رمضان أو غيره بأكثر من دعاء، كما كان يدعو عند الإفطار وقت المغرب، وكانت له أدعية متنوعة لكل حال ولكل وقت، وعلى المسلم أن يحرص على الدعاء بما ورد في القرآن والسنة النبوية ، لأن أدعيتهما أفضل الأدعية،ولا مانع من الدعاء بغير ما ورد في الكتاب والسنة إن كان يرتبط بحاجة لم يشتمل عليها الدعاء في الكتاب أوالسنة .



يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي : قد كان صلى الله عليه وسلم يقول عند رؤية الهلال: “الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله.

وعند أبي داود مرسلا عن قتادة: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: “هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالله الذي خلقك” ثلاث مرات، ثم يقول: “الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا، وجاء بشهر كذا”، ويسمي الشهر الذي ذهب، والشهر الذي جاء.

وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: “اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار”.

دعاء النبي عند الإفطار

وروى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد”. وكان عبد الله إذا أفطر يقول: “اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي”.

وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: “ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى” وروى مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: “اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت”.

وروى أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: “قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: “اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك” ومن أفضل الأدعية التي يدعو بها المسلم الأدعية الواردة في القرآن الكريم، وأفضل أوقاتها أن تكون في شهر رمضان شهر القرآن.