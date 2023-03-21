هل النظر للنساء يفسد الصوم في نهار رمضان..أزهري: يبطله في هذه الحالة

هل النظر الى النساء يفسد الصيام في رمضان ؟ .. أجاب الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا قائلا: الصائم يجب ان يمتنع كل ما يغضب الله عز وجل ، فالصيام ليس الامتناع عن المأكل والمشرب فقط بل الامتناع عن كل ما حرم الله ، ومن بين هذه المحرمات النظر الى المحرمات ، فمن هنا يجب الحرص على غض البصر ليس في رمضان فقط وانما سائر أيام السنة .

وأضاف الأطرش ان النظر الى النساء يجلب الوساوس ويثير الشهوة ويشيع الفتنة بين الناس ، والأهم يضعف الإيمان بشكل كبير ، فغض البصر فيه حصن للمسلم من الفتن والشهوات ، لافتا الى ان النظر الى النساء في نهار رمضان لا يعتبر مفسد للصوم كما يردد البعض ولكن ينقص من ثواب الصائم ، أما الصوم فهو مقبول بإذن الله ، ولكن ما الفائدة من رجل يصوم ويمتنع عن الأكل والشرب ويعبد الله ويحصل على الثواب ثم يضيع جهده وتعبه بسبب نظرة او نظرات لسيدة تسير في الشارع ؟ .

وأوضح الأطرش أن النظر بشهوة ويتبعه نزول المني فيه مفسده للصوم ويلزم صاحبه القضاء .

نصيحة للمدخنين قبل بدء الصيام

وجه شخص سؤال الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته الرسمية يقول فيه : " أدخن السجائر وأثناء الصيام أشعر بالضيق والنرفزة على اتفه الأشياء فهل هذا يؤثر على صحة صيامي ؟ .

رد علي جمعة قائلا: " في هذا الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا سابك أحد اوشاتمك فقل : " إني صائم " . ، وإذا لم تستطع فحاول مرة ثانية وثالثة ، فثواب هذا الصبر عظيم جدا عند الله كما أن مثل هذه الأشياء تأتي بالتعود.

لهذا السبب شرع الصوم

قالت دار الإفتاء المصرية، أولًا: إن الصوم وسيلة للتحلي بتقوى الله عز وجل؛ لأن النفس إذا امتنعت عن بعض المباحات الضرورية كالطعام والشراب؛ طمعًا في مرضاة الله، وخوفًا من غضبه وعقابه؛ يسهل حينئذ عليها الامتناع عن الْمُحَرَّمات، والتحلي بتقوى الله تعالى.



وأضاف الدار، في فتوى له، ثانيًا: أن الصوم وسيلة للتحلي بالإخلاص؛ لأن الصائم يعلم أنه لا يطَّلع أحد غير الله تعالى على حقيقة صومه، وأنه إذا شاء أن يترك الصوم دون أن يشعر به أحد لفعل، فلا يمنعه عن الفِطْر إلا اطِّلاعُ الله تعالى عليه، ولا يحثه على الصوم إلا رضاء الله، والنَّفْسُ إذا تعايشت مع هذه الرؤية صارت متحلية بالإخلاص.