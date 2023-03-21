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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تدين تصريحات وزير إسرائيلي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني

صدى البلد

   أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي أنكر فيها وجود وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية الثابتة في وطنه وكذلك وجود الدولة الأردنية، حين استخدم خريطة جغرافية لإسرائيل تشمل المملكة الأردنية الهاشمية استهتارا بحقائق التاريخ والجغرافيا الراسخة، وانتهاكا لقواعد القانون والشرعية والأعراف الدولية.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي- في تصريح، اليوم /الثلاثاء/- إن تصريحات سموتريتش الأخيرة في باريس، تعكس الحقيقة المكشوفة في الفكر والسياسات والمخططات الاستعمارية التوسعية والعنصرية للحكومة الإسرائيلية، وتؤكد نواياها وأطماعها ومدى الحقد والتطرف الذي بلغت تصعيدا ودفعا بالأوضاع المتردية إلى الانفجار في المنطقة. 
وأضاف الأمين العام المساعد أن هذه التصريحات الخطيرة للوزير الإسرائيلي وغيره من الوزراء والمسؤولين الرسميين الإسرائيليين ذات الطبيعة الاستعمارية لن تنتقص أو تنال من وجود وسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، أو من وجود حقوق الشعب الفلسطيني الراسخة وهويته ضاربة الجذور في أرض وطنه. 
كما حذر أبو علي من أن هذه التصريحات المعبرة عن سياسات ومخططات بالغة الخطورة وما تمثله من تهديد سافر للأمن والسلم في المنطقة والعالم، وما تمثله أيضا من تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي ومواثيقه وقوانينه وأعرافه، بما في ذلك التنكر للجهود الإقليمية والدولية الأخيرة لخفض التصعيد والتدهور والدفع باتجاه إحياء مسار السلام.
وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية على ضرورة التنبه لخطورة هذه السياسات الإسرائيلية وأهمية مواجهتها بمواقف وإجراءات دولية حازمة، دعما لحقوق الشعب الفلسطيني وتجسيدها على الأرض، وتحقيق متطلبات تحقيق السلام المنشود في المنطقة بإنفاذ قواعد القانون وقرارات الشرعية الدولية.

 

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