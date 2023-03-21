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برامج حياة كريمة للطفل المصري تكسبه الثقة بنفسه وتعزز من حبه لوطنه

صدى البلد

قالت سماح أبو بكر عزت سفيرة مبادرة شئون الطفل لحياة كريمة ؛ إن الرئيس السيسي يضع في أولى إهتماماته شئون الطفل  ؛ مضيفة أن الرئيس السيسي تحدث عن أن المشروعات العظيمة التي تقدمها مصر  هي ملك لأطفالها  وهم من سيقومون بتطويرها؛ مضيفة أن الأطفال يشعرون بالإنجازات  وما يقدم لهم من تنمية تزيد من وعيهم .
 

أضافت سماح أبو بكر عزت خلال مدلخلة هاتفقية على قناة تن الفضائية في برنامج صباح الورد ؛ أن شعورها كان لايوصف عندما تفاجأت بأن الرئيس السيسي سيكرمها  وتعتبر هذا التكريم من أكبر قيادة بالدولة تقديرا كبيرا للجهد المبذول مما يساعد على تشجيعنا لنقدم المزيد لبلادنا .
 

وتباعت أن حياة كريمة  ومبادرة شئون الطفل تهتم كثيرا بالأطفال المصريين وخاصة أطفال الصعيد في جميع المحافظات  خلال هذه الفتر من محافظات مختلفة منها بني سويف  و إلمنيا وقنا ؛ مشيرة إلى أن البرامج التي تقدمها المبادرة تساعد على تنمية الطفل بشكل أفضل وتكسبه الثقة بنفسه وتعزز من حبه لوطنه  بالأضافة إلى أن المبادرة تتعرف على أحلام الأطفال لهم ولوطنهم .

طفل حياة كريمة بني سويف الرئيس المشروعات

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