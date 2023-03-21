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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد أعمال صيانة وتجديد مسجد عمر بن عبدالعزيز

صدى البلد

قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظ  بني سويف، في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ  بني سويف، بجولة ميدانية بمدينة بني سويف، ضمن خطة المحافظة ومديرية الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك، ورافقه خلالها: الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف ، الأستاذ هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

 

وتفقد السكرتير العام المساعد، سير أعمال الصيانة والترميم و التجديد التي يتم تنفيذها بمسجد عمرين عبد العزيز، استعداداً  لشهر رمضان، حيث أوضح وكيل الوزارة أنه سيتم الانتهاء من تلك الأعمال قبل قدوم الشهر الكريم، وسيعقبها فرش المسجد بالسجاد، ليكون  جاهزاً  قبل شهر رمضان، خاصة وأنه يتم الإعداد حاليا لنقل شعائر صلاة الجمعة الأولى من رمضان عبر التلفزيون المصري من المسجد، ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

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وأكد السكرتير العام المساعد على توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية، مع المتابعة المستمرة لحملات مديرية الأوقاف التي تنفذها في مجال نظافة المساجد وتعقيمها من خلال المراجعة الفنية للشبكات والتوصيلات الكهربائية، والقيام بحملات غسيل ونظافة وتعقيم اللازمة لتوفير كافة الأجواء المناسبة لأداء شعائر ومناسك الشهر الفضيل.

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