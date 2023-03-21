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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الناس متعرفش.. رد صادم من آيتن عامر بعد أزمتها مع طليقها

آيتن عامر
آيتن عامر

فى أول رد مباشر من الفنانة آيتن عامر حول أزمتها الأخيرة مع طليقها عز العرب، والتى أنتهت بتقديم محضر ضده بعد الاعتداء عليها وعلى والدتها ومحاولة خطف أولادها.

وقالت آيتن عامر خلال لقائها فى برنامج et بالعربي، أنها لا تحب أن تفصح عن أى مشاكل خاصة للجمهور، قائلة: "مش بحب أكون بصدر طاقة سلبية للجمهور، كل واحد عنده مشاكل وعنده أسرار في حياته، مش لازم الناس تعرفها، أنا بحاول أصدر طاقة إيجابية للجمهور.



وأضافت آيتن عامر: الفنان زي أى شخص عادى من الطبيعي أن يكون لديه ظروف صعبه، وربنا يهون علينا وعليهم.

 

تفاصيل أزمة آيتن عامر مع طليقها

وحررت الفنانة آيتن عامر محضرا ضد طليقها محمد عز العرب مدير تصوير سينمائي تتهمه فيه بالتعدي عليها بالسب والشتم بعد اتصالها بالنجدة التي أثبتت أقوالها في المحضر. 

 

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة من «سمر .م»، وشهرتها آيتن عامر، ٣٥ سنة، ومقيمة فيلا بكمبوند شهير في الشيخ زايد، ضد طليقها محمد عزالعرب، ٤١ سنة، مدير تصوير سينمائي، لقيامه بالحضور لمسكنها، والتعدي عليها بالسب والشتم، والتعدي على والدتها- ٧١ سنة-، وقيامه بأخذ طفليها، آيتن محمد ٧ سنوات، يوسف محمد ٦ سنوات، ووضعهما داخل السيارة ملك الفنانة، وقاد السيارة بهما، إلا أن الأمن الإداري للكمبوند استوقفه، وتم التحفظ على السيارة.

 

إخلاء سبيل مشروط 

وبعد عدة ساعات أخلت النيابة سبيل الفنانة أيتن عامر وطليقها، وأمر بعودة الطفلين إلى والدتهما بشرط الإمضاء على تعهد بحسن الرعاية، وهو سبب الأزمة منذ البداية. منذ إعلان انفصال أيتن عامر، لم تظهر أو تتحدث عن محمد عز العرب في أي مكان، وفضلت تجاهل القصة بدلا من الانخراط في الحديث عن الانفصال وأسبابه التي مازالت غير قاطعة حتى اليوم. 

 

والد طليق أيتن عامر

 وعلق الكاتب أحمد عز العرب، والد طليق الفنانة آيتن عامر على  أزمة ابنه مع طليقته وأم أحفاده، بعد وصول الأمر إلى الجهات الأمنية.

ووجه أحمد عز العرب رسالة إلى الفنانة الشابة عبر تويتر جاء فيها:" أيتن عامر أم أحفادى فى مكانة ابنتى لها كل التقدير والمحبة فى كل الأحوال فى زواجها..وفى انفصالها عن ابنى .

 ولا أقبل أي إساءة لها أو مساس بأسمها أو بعائلتها الكريمة من أى طرف".

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